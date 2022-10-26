"Ми зрозуміли, він - частина родини": син Андреа Бочеллі показав врятованого з Куп’янська пса Джека

Син Андреа Бочеллі та Джек у Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Сім місяців собака на ім’я Джек прожив у клітці поряд з російськими загарбниками в окупованому Куп’янську на Харківщині. В окупації пес отримав контузію та поранення від уламка ракети, його знайшли та евакуювали бійці артилерійської аеророзвідки 112 бригади. Вони не тільки не полишили собаку, а надали йому лікування на знайшли нову родину. Джека до себе взяла родина італійського тенора Андреа Бочеллі.

Ексклюзивно до ефіру Сніданку з 1+1 на ТЕТ долучився син тенора Бочеллі – Амос та особисто розповів про те, як родина прийняла рішення взяти пса з України та наскільки швидко Джек влився у італійську родину.

Андреа Бочеллі та Джек / Прес-служба

За словами Амоса, він побачив собаку з українського Куп’янська у соцмережах і одразу вирішив забрати до себе в село.

"У нас є друг Амед, він активно допомагає людям та працює в тих країнах, яким зараз важко. Я стежу за його публікаціями в Instagram. Одного дня він виклав відео із Джеком і я вирішив допомогти цьому песику та забрати його до себе", - прокоментував син Бочеллі.

Перша зустріч Джека з родиною італійського тенора відбулась пізно вночі. Як розповів Амос в ефірі Сніданку з 1+1 на ТЕТ, для усіх стало справжньою несподіванкою те, що собака такий великий.

Син Андреа Бочеллі та Джек у Сніданку з 1+1 / Прес-служба

"Це був справжній сюрприз для нашої родини. Ніхто не очікував, що він буде таким великим. Попри перші моменти, коли Джек був доволі скромним, всі вже побачили, що він дуже добра собака. І ми одразу зрозуміли, що він - частина нашої родини. Джек почувається добре, сьогодні має приїхати ветеринар, оглянути його, бо нам здається, що він досі трохи глухуватий та нас не чує", - зазначив Амос.

Щодо того, з ким Джек найбільше зблизився у маєтку Бочеллі, син італійського тенора розповів, що собака потоваришував з наглядачем за конями, який також і годує тварину. Проте з Андреа Бочеллі Джек також дуже швидко знайшов спільну мову. Амос поділився, що у його дитинстві родина також мала вівчарку, якого звали Фебо.

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.