Зірка Гри престолів через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом

Софі Тернер спіймали в Парижі за пристрасними поцілунками.

https://glavred.net/stars/zvezda-igry-prestolov-cherez-2-mesyaca-posle-razvoda-zavela-roman-s-aristokratom-10513471.html Посилання скопійоване

Софі Тернер приписують роман з Перегріном Пірсоном / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У вересні британська акторка, зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер підтвердила розлучення з чоловіком, американським співаком Джо Джонасом. Пара була разом 4 роки та виховувала двох доньок.

Артисти заявили, що розривають шлюб полюбовно, мовляв просто не зійшлися характерами. Тернер не стала марнувати час, і вже через два місяці після оголошення про розлучення завела новий роман.

Обранцем акторки став британський аристократ Перегрін Пірсон. Папараці з The Sun заскочили закоханих під час палких поцілунків на одній з паризьких вулиць.

відео дня

До Столиці кохання Пірсон і Тернер приїхали на Кубок світу з регбі. Пара, захоплена один одним, не стала приховувати свої почуття на публіці.

Втім, нові відносини Софі коментувати не поспішає. З цього деякі шанувальники роблять висновок, що на знімку можуть бути зовсім не акторка та її новий обранець - облич на фото не видно.

Раніше молода дружина Мурата Налчаджіоглу, українська візажистка Лілія Реус, висловилася про труднощі в їхньому житті через 4 місяці після весілля.

Також лікарі Лілії Ребрик дізналися стать майбутньої дитини. Ведуча та її чоловік, хореограф Андрій Дикий, будуть перебувати в невіданні до гендер-паті, якої вони чекають з нетерпінням.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.