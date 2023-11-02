Зірка Гри престолів через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом

У вересні британська акторка, зірка серіалу Гра престолів Софі Тернер підтвердила розлучення з чоловіком, американським співаком Джо Джонасом. Пара була разом 4 роки та виховувала двох доньок.
Артисти заявили, що розривають шлюб полюбовно, мовляв просто не зійшлися характерами. Тернер не стала марнувати час, і вже через два місяці після оголошення про розлучення завела новий роман.
Обранцем акторки став британський аристократ Перегрін Пірсон. Папараці з The Sun заскочили закоханих під час палких поцілунків на одній з паризьких вулиць.
До Столиці кохання Пірсон і Тернер приїхали на Кубок світу з регбі. Пара, захоплена один одним, не стала приховувати свої почуття на публіці.
Втім, нові відносини Софі коментувати не поспішає. З цього деякі шанувальники роблять висновок, що на знімку можуть бути зовсім не акторка та її новий обранець - облич на фото не видно.
Раніше молода дружина Мурата Налчаджіоглу, українська візажистка Лілія Реус, висловилася про труднощі в їхньому житті через 4 місяці після весілля.
Також лікарі Лілії Ребрик дізналися стать майбутньої дитини. Ведуча та її чоловік, хореограф Андрій Дикий, будуть перебувати в невіданні до гендер-паті, якої вони чекають з нетерпінням.
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