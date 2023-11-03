Лопес розкрила секрет свого шлюбу з Беном Аффлеком

Співачка Дженніфер Лопес вже рік перебуває в повноцінному і офіційному шлюбі з актором Беном Аффлеком.

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Лопес і Аффлек вже рік як офіційно одружені / колаж фото ua.depositphotos.com

Легендарна латиноамериканська співачка і актриса Дженніфер Лопес зізналася, що зараз ‒ як ніколи ‒ раніше відчуває себе впевненою. Все завдяки її чоловіков і- оскароносному акторові / режисерові Бену Аффлеку. Про це артистка розповіла в інтерв'ю глянцевому журналу Vogue.

"Бен хоче, щоб я зрозуміла свою цінність", – зазначила вона.

Розслаблення і комфорт – Лопес каже, що саме ці дві речі дозволяють їй відчувати себе ще більш прекрасною, ніж раніше (зізналася вона журналістам). І безпосередню роль в цьому відіграє її нинішній чоловік Бен Аффлек.

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"Я нарешті прийшла до того моменту свого життя, коли я беззастережно люблю кожну частину себе", – зазначила зірка.

Нагадаємо, Лопес зараз виховує дочка Емму і сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як актриса разом з нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман в 2021 році, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії.Також змінами в зовнішності здивувала Віра Брежнєва - співачка після 40 років прийняла рішення надалі не використовувати фільтри для Селфі, і показала, до чого привів її експеримент.

Раніше про кардинальну зміну іміджу повідомила український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" - завдяки одній стильній деталі вона стала виглядати, як підліток.

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