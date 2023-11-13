Музикант і воїн Олександр Положинський розповів про прощання з 47 ОМБр

Тепер екслідер Тартак приступив до служби в новому місці, і готовий з новими силами відстоювати честь України.

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Олександр Положинський пішов з 47 ОМБр / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Український співак і колишній учасник гурту Тартак Олександр Положинський з травня 2022 року вступив до лав ЗСУ. Тоді артист був розподілений в 47-ий батальйон.

Згодом батальйон став бойовою 47-ою окремою механізованою бригадою, в якій Положинський став командиром відділення. У складі бригади він вперше потрапив на фронт, пройшов бойове хрещення, займався навчанням новобранців. Там же він зустрів своє 50-річчя та написав свої кращі, на його погляд, пісні.

Артист на своїй сторінці в Instagram написав, що з лютого міг бути частиною рідної 47-ої лише дистанційно - безумовно, він підтримував зв'язок з товаришами по службі і допомагав у зборах коштів на їхні потреби, але минулого тижня йому все ж довелося розпрощатися з 47 ОМБр остаточно.

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При цьому Олександр Положинський опублікував фото у формі з шевроном 47-ої бригади та зазначив, що тепер він знаходиться на службі в новому підрозділі ЗСУ.

"Я офіційно почав службу в новому підрозділі ЗСУ. Сподіваюся продовжувати бути корисним тут. Готовий до виконання нових наказів та завдань", - повідомив військовослужбовець.

Олександр Положинський пішов з 47 ОМБр / instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

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