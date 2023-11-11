УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дякую, що без вінка": ведучому "Хто зверху" у лікарню надіслали незвичний подарунок

Руслана Заклінська
11 листопада 2023, 19:25
Богдан Шелудяк поступово одужує після того, як йому був встановлений рідкісний діагноз - синдром Гієна-Барре.
'Дякую, що без вінка': ведучому 'Хто зверху' у лікарню надіслали незвичний подарунок
Богдан Шелудяк розповів про самопочуття та показав подарунок фанатів / Колаж: Главред, фото: instagram.com bushe8 / скріншот відео bushe8

Богдан Буше, відомий ведучий шоу "Хто зверху", повідомив своїх прихильників про поступове одужання після діагнозу синдрому Гієна-Барре, який йому було поставлено два тижні тому. Зірка знаходиться на стаціонарному лікуванні, де ділиться своїми враженнями та подіями в Instagram.

У своєму останньому відео Богдан розповів про несподіваний подарунок від одного з прихильників - букет червоних троянд, який вразив ведучого. Він висловив вдячність за підтримку та жартома відзначив, що передавати йому молитви не треба, адже йому здається, що його вже "відспівують".

"Пам'ятаєте, я вас просив не надсилати мені молитви, бо мені здається, що ви мене відспівуєте. Мені надіслали квіти. Трохи шок. Дякую, що без вінка", - сказав Шелудяк.

відео дня
'Дякую, що без вінка': ведучому 'Хто зверху' у лікарню надіслали незвичний подарунок
Квіти, які подарували ведучому / Фото: скрін відео bushe8

Також Богдан описав своє теперішнє становище як "дивні відчуття", порівнюючи його з явищем сонного паралічу, де людина бачить і розуміє все, але обмежена у русі.

"Дивні відчуття. Майже два тижні просто випали з життя. Лежав і чекав, поки стане легше. Наче я був у якомусь сонному паралічі, де все бачив і розумів, але скований по руках і ногах", - описав ведучий своє становище.

На відео також помітний стан палати в лікарні. Зношені стіни та подерта підлога викликала неабияке занепокоєння фанатів ведучого.

Хвороба Богдана Буше

Синдром Ґійєна-Барре, якимхворіє Богдан, є рідкісним неврологічним захворюванням. Це автоімунне захворювання, при якому власний імунітет організму атакує нервову систему. Основні симптоми включають слабкість в нижніх та верхніх кінцівках, проблеми з мовленням і рухами.

Синдром розвивається швидко, часто починається з вірусної інфекції, і може призвести до тимчасового паралічу м'язів. Лікування включає імунотерапію та фізичну реабілітацію. Люди з синдромом Ґійєна-Барре часто повертаються до повноцінного життя, але процес одужання може бути тривалим.

Нагадаємо, 2 листопада блогер Богдан Шелудяк розкрив важливі деталі свого стану здоров'я. Він повідомив, що страждає від рідкісного захворювання - синдрому Гійєна-Барре. Це нейрологічне захворювання впливає на периферійну нервову систему, призводячи до слабкості м'язів, паралічу та інших проблем з координацією рухів.

Також Богдан розповів про симптоми захворювання, які проявляються в нього. Ведучий поділився, що у нього німіють кінцівки та ускладнена мова. Він зазначив, що перебуває в стані, який нагадує ефект важкого алкогольного сп'яніння.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Мороз, сніг та ожеледиця: в Україну увірвався дуже сильний шторм

Мороз, сніг та ожеледиця: в Україну увірвався дуже сильний шторм

19:31 Синоптик
РФ б'є по Україні ракетами, дронами та артою: в ОП назвали, куди цілиться ворог

РФ б'є по Україні ракетами, дронами та артою: в ОП назвали, куди цілиться ворог

18:59 Україна
Обсяги допомоги від США скоротяться: Білий дім звернувся до ЄС за допомогою

Обсяги допомоги від США скоротяться: Білий дім звернувся до ЄС за допомогою

18:01 Політика
Всі головні новини

Останні новини

19:51

Несподіваний наступник Путіна: ексспівробітник КДБ розповів про гризню в Кремлі

19:42

Лікарка розкрила секрет: що допоможе зняти набряки обличчя - результати вразять жінок

19:32

Син співачки Алсу вперше потрапив на відеоВідео

19:31

Мороз, сніг та ожеледиця: в Україну увірвався дуже сильний шторм

19:25

"Дякую, що без вінка": ведучому "Хто зверху" у лікарню надіслали незвичний подарунок

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачУкраїна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - Горбач
19:11

Що зробити 12 листопада, щоб стати здоровим: прикмети і важливі заборони

19:11

Не по днях, а по годинах: на АЗС України рекордно зростають ціни на автогаз

19:10

Чому ця зима може виявитися складнішою, ніж попередняПогляд

18:59

РФ б'є по Україні ракетами, дронами та артою: в ОП назвали, куди цілиться ворогВідео

Реклама
18:01

Обсяги допомоги від США скоротяться: Білий дім звернувся до ЄС за допомогою

17:58

"Повинні співчувати російським хлопцям": Маск видав маячню щодо переговорів з РФ

17:49

Чому чоловіки стають на коліно, коли роблять пропозицію: відповідь вас здивує

17:44

Окупанти атакували Херсон у річницю визволення: є постраждалі

16:50

У Криму знищено десантні катери РФ: в розвідці розкрили подробиці

16:47

"Кожен обирає шлях": зірка "Будиночка на щастя" відверто розповіла про "мовчунку" Безрук

16:41

Студенти в Україні можуть повернути частину грошей за "контракт": інструкція

16:22

"Я виступаю за Фаріон": Арестович об'єднався зі скандальним мовознавцем

16:17

"Купка недоособистостей, заздрісників і наклепників": Пугачова висміяла своїх хейтерів в Росії

15:44

Звільняють Херсонщину: відкрито збір на пікап для захисників з ДніпропетровщиниФото

15:35

У Міненерго розповіли про наслідки обстрілів: де зникло світло

Реклама
15:27

ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

14:59

Чи може корупція завадити Україні вступити до ЄС: думка посла Союзу

14:59

Замшеве взуття буде як нове: 6 лайфхаків, які допоможуть позбутися плям і потертостей

14:56

Потрібно знайти літери В і Р за 10 секунд: чудовий спосіб перевірити свою уважність

14:51

Чи можна створити вічний двигун: відомості про цей пристрій уб'ють наповал

14:44

У РФ пустили під укіс вантажний состав: у ГУР розкрили деталі спецопераціїФото

14:12

"Місяць буде критичним": Макрон зробив заяву про війну і переговори з РФ

13:55

У Волновасі п'яний окупант відправив на концерт до Кобзона чиновницю-колаборантку

13:51

РосЗМІ: Пугачова позбавила спадщини Крістіну Орбакайте

13:38

РФ ніколи не приходить "назавжди": Зеленський привітав зі звільненням ХерсонаВідео

13:34

Чому неправильно казати "часи": є лише один правильний варіант

13:20

Без навчання в автошколі: українцям дозволили по-новому складати іспит з теорії

12:33

Ракетний удар по Києву: Patriot збив російську балістичну ракету

12:26

Місячний календар 12 листопада 2023: найнебезпечніший день, коли все йде шкереберть

12:23

План з виділення ЄС Україні 20 млрд євро під загрозою зриву - Reuters

12:17

Путіністка Канделакі похвалилася дитиною, яку їй народила інша жінка

12:14

В Литві заступились за Україну і жорстко наїхали на Орбана

11:51

У річницю визволення Росія 121 раз вдарила по Херсонщині: є жертви

11:25

У чоловіка онкохворої Заворотнюк серйозні проблеми

11:23

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Дракону - презирство, Змії - свобода від проблем

Реклама
11:23

"Виїзд обійшовся в кругленьку суму": блогер озвучив скандальні деталі втечі онука Ротару

11:20

Україна зможе завдати удару у відповідь у разі атак на енергетику

11:05

Мирні переговори з РФ і територіальні поступки: Єрмак зробив заяву

10:45

"Зовсім не заздрю": ексучасник "Дизель Шоу" різко висловився про Писаренка і Нікішина, які втекли в РФ

10:12

РФ намагалася вдарити по Києву "Іскандером": у КМВА розкрили подробиціФото

10:10

Цей рецепт млинців із сиром та зеленню за 20 хвилин змінить ваше уявлення про сніданок

10:01

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи на вулицях: відповідь адвоката

09:45

Нічна атака дронів: в Одеській та Дніпропетровській областях є "прильоти"

09:25

Окупанти випустили балістику, спрацювала ППО: у ЗСУ розповіли про атаку по Києву

09:17

Війна в Ізраїлі: настав час проміжних висновківПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти