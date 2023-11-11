'Дякую, що без вінка': ведучому 'Хто зверху' у лікарню надіслали незвичний подарунок

Богдан Шелудяк поступово одужує після того, як йому був встановлений рідкісний діагноз - синдром Гієна-Барре.

https://glavred.net/stars/spasibo-chto-bez-venka-vedushchemu-kto-sverhu-v-bolnicu-prislali-neobychnyy-podarok-10515982.html Посилання скопійоване

Богдан Шелудяк розповів про самопочуття та показав подарунок фанатів / Колаж: Главред, фото: instagram.com bushe8 / скріншот відео bushe8

Богдан Буше, відомий ведучий шоу "Хто зверху", повідомив своїх прихильників про поступове одужання після діагнозу синдрому Гієна-Барре, який йому було поставлено два тижні тому. Зірка знаходиться на стаціонарному лікуванні, де ділиться своїми враженнями та подіями в Instagram.

У своєму останньому відео Богдан розповів про несподіваний подарунок від одного з прихильників - букет червоних троянд, який вразив ведучого. Він висловив вдячність за підтримку та жартома відзначив, що передавати йому молитви не треба, адже йому здається, що його вже "відспівують".

"Пам'ятаєте, я вас просив не надсилати мені молитви, бо мені здається, що ви мене відспівуєте. Мені надіслали квіти. Трохи шок. Дякую, що без вінка", - сказав Шелудяк. відео дня

Квіти, які подарували ведучому / Фото: скрін відео bushe8

Також Богдан описав своє теперішнє становище як "дивні відчуття", порівнюючи його з явищем сонного паралічу, де людина бачить і розуміє все, але обмежена у русі.

"Дивні відчуття. Майже два тижні просто випали з життя. Лежав і чекав, поки стане легше. Наче я був у якомусь сонному паралічі, де все бачив і розумів, але скований по руках і ногах", - описав ведучий своє становище.

На відео також помітний стан палати в лікарні. Зношені стіни та подерта підлога викликала неабияке занепокоєння фанатів ведучого.

Хвороба Богдана Буше

Синдром Ґійєна-Барре, якимхворіє Богдан, є рідкісним неврологічним захворюванням. Це автоімунне захворювання, при якому власний імунітет організму атакує нервову систему. Основні симптоми включають слабкість в нижніх та верхніх кінцівках, проблеми з мовленням і рухами.

Синдром розвивається швидко, часто починається з вірусної інфекції, і може призвести до тимчасового паралічу м'язів. Лікування включає імунотерапію та фізичну реабілітацію. Люди з синдромом Ґійєна-Барре часто повертаються до повноцінного життя, але процес одужання може бути тривалим.

Нагадаємо, 2 листопада блогер Богдан Шелудяк розкрив важливі деталі свого стану здоров'я. Він повідомив, що страждає від рідкісного захворювання - синдрому Гійєна-Барре. Це нейрологічне захворювання впливає на периферійну нервову систему, призводячи до слабкості м'язів, паралічу та інших проблем з координацією рухів.

Також Богдан розповів про симптоми захворювання, які проявляються в нього. Ведучий поділився, що у нього німіють кінцівки та ускладнена мова. Він зазначив, що перебуває в стані, який нагадує ефект важкого алкогольного сп'яніння.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.