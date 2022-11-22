Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 назвав найкращий гурт в Україні

Дмитро Шуруов відзначив колектив, в якому він бачить найбільший артистичний потенціал.
Український співак і музикант Дмитро Шуров, відомий під псевдонімом Ріапобой, цього року виконує обов'язки головного музичного продюсера Національного відбору на Євробачення-2023.
Нещодавно Шуров і Суспільне відібрали 10 артистів, які у фіналі національного відбору будуть боротися за право представити Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі.
В інтерв'ю на Радіо Промінь Піанобой розповів, що відбір в цьому році був надзвичайно сильним, тому він би з радістю порушив правила, і відправив у фінал не 10, а 20 конкурсантів, адже серед тих, хто не пройшов, виявився найкращий, на його погляд, український поп-гурт.
"Маю велику надію, що і наступні відбори, і взагалі українська музика не зупинятиметься, тому що дуже багато за межами цієї десятки яскравих людей, яскравих артистів. Вже можу сказати, що, на мою думку, найміцніший зараз поп-гурт в Україні – це "Циферблат", який тільки розвивається, який, на жаль, не пройшов у десятку", - розповів Шуров.
19 грудня відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення, в якому визначиться ім'я артиста, який представлятиме Україну в 2023 році. Зіркове журі обиратиме серед 10 претендентів:
- 2TONE – "Квітка"
- Angelina – Stronger
- DEMCHUK – Alive
- FIINKA – "Довбуш"
- Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ – "Колискова"
- Moisei – I'm Not Alone
- OY Sound System- "Ой, тужу"
- Tember Blanche – "я вдома"
- TVORCHI – Heart Of Steel
Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.
Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднив офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.
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