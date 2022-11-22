Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 назвав найкращий гурт в Україні

Дмитро Шуров назвав кращий український поп-гурт / instagram.com/pianoboy_official

Український співак і музикант Дмитро Шуров, відомий під псевдонімом Ріапобой, цього року виконує обов'язки головного музичного продюсера Національного відбору на Євробачення-2023.

Нещодавно Шуров і Суспільне відібрали 10 артистів, які у фіналі національного відбору будуть боротися за право представити Україну на Євробаченні-2023 в Ліверпулі.

В інтерв'ю на Радіо Промінь Піанобой розповів, що відбір в цьому році був надзвичайно сильним, тому він би з радістю порушив правила, і відправив у фінал не 10, а 20 конкурсантів, адже серед тих, хто не пройшов, виявився найкращий, на його погляд, український поп-гурт.

"Маю велику надію, що і наступні відбори, і взагалі українська музика не зупинятиметься, тому що дуже багато за межами цієї десятки яскравих людей, яскравих артистів. Вже можу сказати, що, на мою думку, найміцніший зараз поп-гурт в Україні – це "Циферблат", який тільки розвивається, який, на жаль, не пройшов у десятку", - розповів Шуров.

19 грудня відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення, в якому визначиться ім'я артиста, який представлятиме Україну в 2023 році. Зіркове журі обиратиме серед 10 претендентів:

2TONE – "Квітка"

Angelina – Stronger

DEMCHUK – Alive

FIINKA – "Довбуш"

Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

KRUTЬ – "Колискова"

Moisei – I'm Not Alone

OY Sound System- "Ой, тужу"

Tember Blanche – "я вдома"

TVORCHI – Heart Of Steel

Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.

Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднив офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

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