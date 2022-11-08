Джамала розповіла про благодійні виступи та емоції від суддівства на Нацвідборі Євробачення

Джамала розповіла, що відчула, вшосте ставши членом журі Нацвідбору / instagram.com/jamalajaaa

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори кожного українця та відтепер виходить на одну годину довше: у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00.

Щодня ведучі Сніданку з 1+1 на ТЕТ, яких люблять мільйони глядачів, розповідають новини, разом із кваліфікованими спеціалістами дають поради на різні теми, а також інформують, як тримати в тонусі організм та що смачного приготувати родині.

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 на ТЕТ завітала українська співачка Джамала, яка тимчасово повернулась до України та днями дала камерний концерт у музеї Ханенків, що постраждав від російського обстрілу. Усі кошти, вилучені з квитків, будуть направлені на потреби української армії.

"Зараз наша реальність саме така. Усі гроші за квитки будуть направлені на добру справу. Не частина, не якийсь відсоток, а повністю… Музейна зала невеличка і ми розуміли, що це буде обмеженість в кількості людей. Ми зібрали понад 200 тисяч гривень, але ще можна донатити на банку. Це піде на зброю, на наш захист, для дівчат та хлопців, які зараз знаходяться під Херсоном", - прокоментувала Джамала.

В ефірі співачка поділилась подробицями створення нового альбому "Поклик" і прокоментувала, що це перша її робота, яка не має місця народження. Адже при написанні пісень Джамала весь час знаходилась в дорозі. Окрім того, електронний візерунок усіх пісень складається з кримсько-татарського інструмента дайре, який звучить у кожній з нових пісень міні-альбому. І підкреслила: "Цей інструмент дуже складний. Він нагрівається і коли втрачає вологу або тепло – то не може грати. І в усіх треках прокладений цей саунд, який робить його магічним і додає шаманства… А вокал я накопичувала в різних місцях, навіть в готелі".

Джамала розповіла, що відчула, вшосте ставши членом журі Нацвідбору / instagram.com/jamalajaaa

Днями стало відомо, що співачка знову буде членом журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Джамала - одна з переможців голосування у застосунку "Дія" та разом з Юлією Саніною та Тарасом Тополею обиратиме того, хто представить Україну на майбутньому конкурсі. За словами співачки, для неї це велика відповідальність.

"Цьогоріч люди обирали журі і це дуже круто. Зателефонував Діма Шуров, який є музичним продюсером цьогорічного Нацвідбору, привітав. І для мене це велика відповідальність. Із соцмереж я дізналась, що вже вшосте буду сидіти в журі Нацвідбору. Я не очікувала та не планувала, що це буде так довго. Ми, до речі, з Юлею Саніною вже поспілкувались щодо конкурсу, з Тополею – ще ні", - поділилась Джамала.

Щодо участі у польських Танцях з зірками та перемоги у проєкті, виконавиця зазначила, що не мала такої мети, а прагнула використати будь-яку можливість, аби говорити про Україну та зібрати кошти на допомогу нашій країні. І підкреслила, українські вже продемонстрували свою сміливість, а надалі мають бути ще більш працьовитими.

Джамала розповіла, що відчула, вшосте ставши членом журі Нацвідбору / instagram.com/jamalajaaa

"За цей час ми показали, які ми сміливі та вільні. У нас така жага до свободи, якої не має жодний народ. І це побачив світ. Тепер наше завдання показати нашу креативність. Адже наша сила – в наших людях та в їх працьовитості. Ми – як машина. І я хочу скористатись можливістю та сказати усім людям, усі сьогодні прокинулись з нами – ви неймовірні! І завдяки нам ми 100% переможемо", - прокоментувала співачка.

У Сніданку з 1+1 на ТЕТ Джамала поділилась, де наразі перебувають її сини. Зараз вони знаходяться у Варшаві разом з батьками чоловіка, поки співачка активно долучається до різних благодійних ініціатив та використовує кожну можливість говорити про Україну. І додала: "Не можу дозволити собі зупинятись, бо ми ще не перемогли".

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт у будні з 7:00 до 11:00 та у вихідні – з 8:00 до 11:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.