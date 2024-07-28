Чоловік Алсу наказав охороні не пускати співачку у квартиру

Ян Абрамов, нібито, повідомив охорону не пускати співачку додому.

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Співачка Алсу прокоментувала розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка так і не висловила свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну і розлучається зі своїм чоловіком Яном Абрамовим, виявляється, мала неприємності з тим, щоб потрапити у власну квартиру.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, бізнесмен без пояснення причин вирішив заборонити Алсу заходити додому. Для цього він дав усне розпорядження співробітникам ЖК "Тріумф", які не повинні були пускати співачку на територію.

Як повідомляють деякі джерела, порядок користування квартирою співачці довелося встановлювати в суді. І лише через три тижні, отримавши судову ухвалу, Алсу змогла повернутися у квартиру.

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Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

За словами адвоката Абрамова Олександра Добровінського, інформація, що з'явилася в мережі, не відповідає дійсності. Він також додав, що Алсу користувалася цією квартирою. Також повідомлялося, нібито в Алсу виникли складнощі з потраплянням на парковку житлового комплексу.

Автомобіля зірки не виявилося в списку мешканців. На територію ЖК при цьому можуть потрапити тільки ті авто, чиї номери занесені в базу. Система розпізнавання працює в автоматичному режимі. Для проїзду Алсу було достатньо подати відомості про нову машину в адміністрацію ЖК, але помічниця співачки зробила тільки письмовий запит.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тож Абрамов переживає, що коханцю дружини дістануться статки після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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