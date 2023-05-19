УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

MONATIK "відремонтував" свій найпопулярніший хіт і переспівав його українською

Юлія Куришко
19 травня 2023, 15:18 оновлено 19 травня, 15:25
10
Відомий артист представив українськомовну версію своєї знаменитої композиції.
MONATIK 'відремонтував' свій найпопулярніший хіт і переспівав його українською
Монатік переробив свій популярний хіт / колаж Главред: фото: УНІАН, скріншот: instagram.com/monatik_official

Український артист та композитор MONATIK потішив прихильників своєї творчості релізом "відремонтованої", як говорить сам співак, пісні "То, от чего без ума".

Дмитро Монатік перевів пісню на українську мову і тепер він має назву "Те, від чого без тями". Як зізнався артист, для перекладу він обрав цю пісню разом зі слухачами, які дуже просили співака записати її рідною мовою.

"Працюючи над перекладом я постійно ставив собі запитання: "Чи на часі ця емоція?" Але врешті-решт збагнув, що сьогодні проживаю кожен день, як останній. Адже завтра можу не прокинутись. Розумію це, змирився з цим. Тому сьогодні зашиваю душу завдяки музиці. Бо завтра душа знов може порватися вщент, але ми знову будемо робити все, щоб її врятувати та полагодити. Танцювати, як востаннє. Насолоджуватись моментом, як в останній раз. Бути сильними духом на зло ворогу!" – написав у дописі в Instagram Монатік.

відео дня

Дивіться відеороботу оновленої пісні Монатіка:

Нагадаємо, що Монатік дав раптовий концерт у Київській електричці. Мультиартист Дмитро Монатік активно виступає по Україні з благодійними концертами. Тепер заспівав у міській електричці в Києві.

Монатік дав концерт і показав фото руйнувань у Харкові. Співак Монатік дав черговий благодійний концерт, цього разу у Харкові. І показав фотографії зруйнованих окупантами будівель в Instagram.

Бліьше цікавих новин:

музыка пісня Монатік
Реклама

Головне за день

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

15:17 Україна
"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією

"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з Росією

14:53 Світ
Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФ

Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФ

14:35 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:18

Wayforpay замовив інформаційну кампанію проти НБУ, EasyPay, IBOX BANK, City24 актуально

15:18

MONATIK "відремонтував" свій найпопулярніший хіт і переспівав його українськоюВідео

15:17

"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під БахмутомВідео

15:10

Як підняти розмір майбутньої пенсії: в ПФУ назвали спосіб, який підходить навіть юним і безробітнимВідео

14:53

"Конфлікт наближається": Уоллес попередив про ризик масштабної ескалації з РосієюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:38

Незручно б вийшло: Симоньян прислали прилад для самозадоволення "зі слідами вибухівки"

14:35

Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФФото

14:32

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

14:26

Вразять оточуючих об'ємом і легкістю: як зробити так, щоб волосся було пишним

Реклама
14:26

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав

14:12

3 продукти, які не можна смажити на соняшниковій олії

14:01

В Україну мчить літо: синоптики розповіли, коли буде спекотно

13:38

"Ми нікуди не підемо": у G7 анонсували військову допомогу Україні й потужно звернулися до Путіна

13:34

Помер актор Хельмут Бергер, який зіграв фантомаса

13:29

Вийде ніжною і соковитою: кілька секретів, як в духовці правильно запекти курку

13:29

Долар рване вниз: експерти сказали, яким буде курс валюти на початку літа

13:14

Що буде з організмом, якщо відмовитися від цукру

12:57

У мережі з'явилася інформація про невиліковну хворобу Седокової

12:29

Росіяни "захопили Бахмут": Маляр спростувала інформацію

12:20

"Українська команда" передала дрони-камікадзе підрозділу "Скала": "Доставлять вибухівку ворогу"

Реклама
12:20

Що зробити, щоб в туалеті смачно пахло: прості хитрощі з підручних засобів

12:06

Молодик у травні 2023: що чекає на кожен знак зодіаку до 4 червняВідео

11:52

ЗСУ доб'ють окупантів на території РФ: військовий експерт розкрив несподіваний сценарійВідео

11:51

"Улюблена справа окупантів": нічні атаки РФ на Україну мають 2 мети – ЗСУ

11:45

"Вайкуле, хай їй грець": далекобійник Гостюхін накинувся на співачку і осквернив пам'ять Кікабідзе

11:39

Захур повернувся: Камалія показала, як розкішно чоловік вітав її з 46-річчям у Каннах

11:35

Favbet Foundation передав захисникам Бахмута пікап, мікроавтобус і два тепловізори

11:17

Намазав і змив: як легко очистити шви між плиткою в домашніх умовах

11:13

Головоломка для найкмітливіших: потрібно знайти бігуна-шахрая за 11 секунд

11:13

Гороскоп на завтра 20 травня 2023: Дівам - відпочинок, Ракам - сюрпризиВідео

10:56

Окупантів вибили з позицій: ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом - ISW

10:37

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників - CNNВідео

10:13

Що робити, якщо кішка хрипить і кашляє: можливі причини та наслідки

10:10

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: у бою загинув 25-річний боєць батальйону "Вовки Да Вінчі"Фото

10:04

Порушникам комендантської години можуть вручати повістки - адвокат

09:52

Зеленський приїде на саміт Великої сімки в Хіросіму

09:42

У ЗСУ розкрили тактику ракетних ударів РФ по Україні та назвали ймовірні цілі

09:14

Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплатиВідео

09:05

Без зайвого клопоту і з мінімальними витратами: як утилізувати вміст дачного туалету

09:05

"Розстріляємо, як у тирі": армія РФ у Бахмуті має лише 2 варіанти дій – СвітанВідео

Реклама
09:01

Тільки генії помітять жирафу за 7 секунд: складна головоломка на уважність

08:49

Лукашенко і Гаага: чи доживе білоруський диктатор до суду - МаломужВідео

08:41

Шольц назвав Росію загрозою всьому світу

08:25

Гороскоп на сьогодні 19 травня 2023: Рибам - стрес, Тельцям - творчість

08:20

Бахмут - хороший полігон для знищення російської арміїПогляд

08:14

Що не можна ставити на заставку телефону, щоб не нашкодити собі та близьким

08:03

"Путін має здатися чи повторити долю Гітлера": Кислиця жорстко присадив РФ на засіданні Радбезу ООН

07:55

Україна збила російський винищувач за допомогою ЗРК Patriot - CNN

07:21

Винахідливі громадяни СРСР клали цеглу в бачок унітазу: навіщо так робили

07:20

Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти