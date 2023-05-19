MONATIK 'відремонтував' свій найпопулярніший хіт і переспівав його українською

Відомий артист представив українськомовну версію своєї знаменитої композиції.

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Монатік переробив свій популярний хіт / колаж Главред: фото: УНІАН, скріншот: instagram.com/monatik_official

Український артист та композитор MONATIK потішив прихильників своєї творчості релізом "відремонтованої", як говорить сам співак, пісні "То, от чего без ума".

Дмитро Монатік перевів пісню на українську мову і тепер він має назву "Те, від чого без тями". Як зізнався артист, для перекладу він обрав цю пісню разом зі слухачами, які дуже просили співака записати її рідною мовою.

"Працюючи над перекладом я постійно ставив собі запитання: "Чи на часі ця емоція?" Але врешті-решт збагнув, що сьогодні проживаю кожен день, як останній. Адже завтра можу не прокинутись. Розумію це, змирився з цим. Тому сьогодні зашиваю душу завдяки музиці. Бо завтра душа знов може порватися вщент, але ми знову будемо робити все, щоб її врятувати та полагодити. Танцювати, як востаннє. Насолоджуватись моментом, як в останній раз. Бути сильними духом на зло ворогу!" – написав у дописі в Instagram Монатік.

відео дня

Дивіться відеороботу оновленої пісні Монатіка:

Нагадаємо, що Монатік дав раптовий концерт у Київській електричці. Мультиартист Дмитро Монатік активно виступає по Україні з благодійними концертами. Тепер заспівав у міській електричці в Києві.

Монатік дав концерт і показав фото руйнувань у Харкові. Співак Монатік дав черговий благодійний концерт, цього разу у Харкові. І показав фотографії зруйнованих окупантами будівель в Instagram.

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