У популярного російського продюсера і композитора запідозрили невиліковну хворобу

У Ігоря Крутого дуже хворобливий і нездоровий вигляд, на який звернули увагу його шанувальники.

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Ігор Ніколаєв, Ігор Крутий / скріншот

У мережі з'явилося фото, яке стривожило російських шанувальників популярного в країні-агресора Росії композитора і продюсера Ігоря Крутого.

Так на зображенні, яке на своїй сторінці в Instagram опублікував російський співак Ігор Ніколаєв, фанати помітили зміненого композитора. Він помітно схуд, а також сильно здав, що робить його набагато старшим, ніж він є насправді.

Його шанувальники припускають, що Крутий хворий чимось серйозним, тому як таке схуднення може бути симптомом важкого захворювання. Тим часом, раніше лікарі діагностували у Ігоря Крутого цукровий діабет.

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Ігор Крутий, Ігор Ніколаєв та Олександр Буйнов / Instagram

Вже тоді лікарі посадили артиста на сувору дієту. Але ось свіже фото знову викликає питання щодо здоров'я Крутого.

До речі, 68-річний Ігор Крутий, який насправді - Крутий, мовчить про те що агресор-Росія напала на Україну, вбиваючи мирних громадян і знищуючи українські міста.

Артист народився в Кіровоградській області, в невеликому місті Гайворон.

Нагадаємо, раніше російський співак і композитор Ігор Ніколаєв, який вперто "не помічає" війни в Україні, сумує за близьким другом. На своїй сторінці в Instagram він опублікував раритетне фото, на якому він зображений разом з Ігорем Крутим і Муслімом Магомаєвим.

Також раніше глава Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією країни-агресора Росії Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури держави-агресора з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову на предмет фінансування Збройних сил України.

"Прошу вас перевірити Аллу Борисівну Пугачову на предмет надання фінансової допомоги Збройним силам України", - йдеться в документі.

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