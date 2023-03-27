Монатік дав раптовий концерт у Київській електричці

Мультиартист Дмитро Монатік активно виступає по Україні з благодійними концертами. Тепер заспівав у міській електричці в Києві.

Монатік / Колаж Фото УНІАН

Відомий український музикант і мультиартист Дмитро Монатік виступив з невеликим концертом в кільцевій електричці в столиці України. Про в Instagram повідомляють представники його фан-клубу.

В електричці Монатік заспівав своїй новий трек "Сила", прем'єра якого відбулася 17 березня. Причому йому підспівували і підігравали два бек-вокаліста, гітарист і трубач.

До слова, виступ знімали на смартфони не тільки кияни та гості Києва, а й професійний фотограф, якого явно запросила команда артиста.

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Потім виявилося, що на концерт Монатіка потрапили і вихованці Київської дитячої залізниці. Вона розташована в Сирецькому парку, через який якраз і їде київська кільцева електричка. Потім артист з явним задоволенням сфотографувався з підлітками.

Нагадаємо, маленький хлопчик, 3-річний Лео Буша з міста Ірпінь, став зіркою соцмереж після того, як заспівав "Воїни світла" гурту "Ляпіс Трубецькой".

Пізніше цей же малюк разом зі своїм старшим братом Елвіном заспівав пісню поп-рок-гурту "Антитіла" - "все красиво". Відео співу дітей опублікував їх батько Олександр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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