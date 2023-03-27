Монатік дав раптовий концерт у Київській електричці

Відомий український музикант і мультиартист Дмитро Монатік виступив з невеликим концертом в кільцевій електричці в столиці України. Про в Instagram повідомляють представники його фан-клубу.
В електричці Монатік заспівав своїй новий трек "Сила", прем'єра якого відбулася 17 березня. Причому йому підспівували і підігравали два бек-вокаліста, гітарист і трубач.
До слова, виступ знімали на смартфони не тільки кияни та гості Києва, а й професійний фотограф, якого явно запросила команда артиста.
Потім виявилося, що на концерт Монатіка потрапили і вихованці Київської дитячої залізниці. Вона розташована в Сирецькому парку, через який якраз і їде київська кільцева електричка. Потім артист з явним задоволенням сфотографувався з підлітками.
Нагадаємо, маленький хлопчик, 3-річний Лео Буша з міста Ірпінь, став зіркою соцмереж після того, як заспівав "Воїни світла" гурту "Ляпіс Трубецькой".
Пізніше цей же малюк разом зі своїм старшим братом Елвіном заспівав пісню поп-рок-гурту "Антитіла" - "все красиво". Відео співу дітей опублікував їх батько Олександр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Вас можуть зацікавити такі новини:
- "Справжні українці": Монатік врятував життя військовому від куль окупантів
- "Монатік здувся": співака звинуватили в боягузтві і небажанні захищати Батьківщину
- "Ніхто ж не заробляє": Монатік висловився про божевільні ціни на оренду житла в Україні