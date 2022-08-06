Підірвали Мережу: Лео з Ірпеня разом із татом переспівали легендарних 'Воїнів світла'

Лео з татом переспівали "Воїни світла" / скрін відео

Трирічний Лео з Ірпеня прославився в Мережі після того, як вони з татом переспівали українську версію хіта групи "Ляпис Трубецкой" — "Воїни світла".

До цього хлопчик сам емоційно виконав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

На відео, яке виклав Саша Буша в Instagram, хлопчик співає разом із татом. В кінці Лео також бере в руки укулеле і підігрвує йому.

Фоллевери залишилися дуже задоволені цим виконанням: "Як це мило. Як добре і правильно ви виховуєте дітей", "Боже, цей маленький Лео просто мій Арестович", "Маленьке диво, як він вчить такі пісні, просто молодець".

"Воїни світла"

Раніше Главред писав про те, що український співак білоруського походження Сергій Міхалок і білоруська група "Ляпіс Трубецкой" на своєму YouTube-каналі "Ляпіс 98" презентували кліп на пісню "Воїни світла", яку заспівали українською мовою.

Переклав пісню з російської на українську мову український поет, письменник і волонтер Сергій Жадан.

Відомо про те, що зйомки кліпу проходили в Талліні, Міхалок знімався в ролику разом зі своєю сім'єю.

Зазначимо, пісня "Воїни світла" у 2014 році стала неофіційним гімном Революції Гідності.

"Воїни світла" російською мовою входить до альбому Матрьошка (2014). На цю пісню створено два кліпи. Перший, неофіційний, вийшов 1 березня 2014 року. У ньому використані кадри з Євромайдану та Революції Гідності. Він набрав 34 млн переглядів. Через кілька днів Ляпіс Трубецкой випустив офіційний кліп, який набрав півмільйона переглядів.

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