Момент потрапив на відео: змія в прямому ефірі мало не задушила ведучого

Ведучий терпів до останнього і навіть жартував з приводу незвичайної "прикраси" на своїй шиї.

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Інцидент зі змією на австралійському телебаченні / Колаж Главред, фото Pixabay, Channel 10

Австралійський телеведучий опинився в неприємній і навіть небезпечній ситуації.

За інформацією таблоїду Mirror, у нещодавньому випуску програми "Проєкт" ведучі Роув Макманус та Джорджі Танні погодилися вдягнути на себе змій.

У той час як їхній співведучий Майкл Хінг взяв на себе ініціативу і вів інтерв'ю, Роув мав дедалі дивніший вигляд, коли змія стала стискатися навколо його шиї.

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The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

"Хлопці, це безумство! Це безумство - робити це, адже там душать Роува, - вигукнув Майкл.

"Серйозно, тепер він стежить за тим, щоб я не міг поворухнутися", - додав він, коли змія на ім'я Джеральдіна ще й обернулася навколо його тіла.

Нагадаємо, раніше дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника Христина поділилася, що потрапила в епіцентр вчорашньої терористичної атаки Росії на столицю України. Дружина телеведучого розповіла, що вибухи прогриміли дуже близько до їхнього будинку.

Раніше також Дімопулос розповіла, чому не поспішає повертатися на батьківщину, і висловила співчуття постраждалим у підмосковній бійні.

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