Момент потрапив на відео: змія в прямому ефірі мало не задушила ведучого

Австралійський телеведучий опинився в неприємній і навіть небезпечній ситуації.
За інформацією таблоїду Mirror, у нещодавньому випуску програми "Проєкт" ведучі Роув Макманус та Джорджі Танні погодилися вдягнути на себе змій.
У той час як їхній співведучий Майкл Хінг взяв на себе ініціативу і вів інтерв'ю, Роув мав дедалі дивніший вигляд, коли змія стала стискатися навколо його шиї.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.
Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.
"Хлопці, це безумство! Це безумство - робити це, адже там душать Роува, - вигукнув Майкл.
"Серйозно, тепер він стежить за тим, щоб я не міг поворухнутися", - додав він, коли змія на ім'я Джеральдіна ще й обернулася навколо його тіла.
Нагадаємо, раніше дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника Христина поділилася, що потрапила в епіцентр вчорашньої терористичної атаки Росії на столицю України. Дружина телеведучого розповіла, що вибухи прогриміли дуже близько до їхнього будинку.
Раніше також Дімопулос розповіла, чому не поспішає повертатися на батьківщину, і висловила співчуття постраждалим у підмосковній бійні.
Вас також може зацікавити:
- "На курорті": ведучий Орест Дрималовський вирушив у Донецьку область
- Ведуча "1+1" Соломія Вітвіцька розповіла, як закрутився роман з її чоловіком-військовим
- Російський ведучий-путініст був на концерті в Крокусі з дружиною
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред