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Молода дружина Віктора Павліка ошелешила своїм виглядом "до"

Олена Кюпелі
12 березня 2024, 22:26
Катерина Репяхова відкрито показує себе у своїх соціальних мережах.
Дружина Віктора Павліка з'явилася багато років тому
Дружина Віктора Павліка показала себе багато років тому / Колаж Главред, фото Instagram/repyahovakate

Бізнесвумен і блогерка, а також дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася дійсно рідкісним фото.

На своїй сторінці в Instagram, жінка поділилася зображенням, яке було зроблено задовго до її заміжжя та популярності в соціальних мережах.

Зокрема, Репяхова показала своє фото з паспорта, на якому її просто не впізнати. На фото майбутня дружина артиста позує в червоному піджаку та білій блузці з довгим волоссям темного кольору. У неї також вищипані брови, відповідно до модних тенденцій того часу, і явно свої губи.

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Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Катерина Репяхова та її паспорт
Катерина Репяхова та її паспорт / Скриншот Instagram/repyahovakate

До слова, молода жінка активно розповідає про процедури краси та навіть ділиться планами на майбутнє зі своїми підписниками.

Раніше Катерина Репяхова розповіла про стосунки з батьком, "для якого вона більше не існує". Вона зізналася, чи знає її єдиний син про існування дідуся.

Також дружина Віктора Павліка поскаржилася на артиста через його проблеми із серцем. Ще влітку 2023 року співаку було призначено важливу операцію, без якої він "ходить під ризиком раптової смерті".

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Віктор Павлик новини шоу бізнесу
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