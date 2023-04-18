"Моє серце не вільне": Кіркоров здивував розповіддю про ту, хто ділить з ним ліжко

Російський співак натякнув, що кохання зустріло після змін у зовнішності.

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Кіркоров розповів про свою дівчину / колаж фото скріншот з відео, ua.depositphotos.com

55-річний путініст Філіп Кіркоров здивував своїм любовним зізнанням. Виявилося, що вже мінімум 3 місяці його серце не вільне. Про це повідомляють росЗМІ.

Він заявив, що вирішив зробити пластичні операції та змінити свій образ. Саме після цього він зустрів своє кохання.

"Я відразу вирішив, в одну секунду, що треба перетворитися напередодні Нового року. А потім в моєму житті оселилася любов, захотілося, щоб людина, яка тепер поруч, теж отримувала естетичне задоволення, коли дивилася, хто з ним спить поруч. Так, моє серце не вільне - на старості років треба ж було так примудритися", - сказав Кіркоров.

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Він не зізнався в тому, хто саме тепер ділить з ним ложе.

Попри те, що зі слів Кіркорова головною жінкою для нього є Алла Пугачова, шанувальники вважають, що Бедросович міг закрутити роман з DJ Катею Гусєвою.

Російський співак заявив, що його змінили нібито діти, які розкрили в ньому бажання бігти додому з усіх тусовок.

Раніше повідомляли, що одіозний російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно потрапив до списку санкцій України, в черговий раз змінив собі зовнішність. У мережі з'явилося фото, на якому Філіп Кіркоров показав нове обличчя після візиту до пластичного хірурга.

Також повідомлялося, що співачка Саша, яка поїхала з Росії ще 90-х роках, поставила на місце одіозного Філіпа Кіркорова, який останнім часом змінився до невпізнання.

Олександра Антонова (справжнє ім'я артистки) не втрималася від критики на адресу Філіпа Кіркорова, який нещодавно ліг під ніж пластичного хірурга.

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