"Багато безглуздих шлюбів, розлучень, романів": Лоліта висловилася про своє "нещасливе" життя

Лоліта висловилася про своє "нещасне" життя / УНІАН

Лоліта Мілявська, яка була заміжня п'ять разів, розповіла, як ставиться до свого особистого життя.

Її вже неодноразово засуджували, критикували і навіть насміхалися за невдачі в шлюбі. Лоліта ж вважає, що він щаслива.

"З точки зору людей, далеких від нашої професії, я людина, яка не відбулася в сім'ї, у мене, на їх погляд, невдале життя — багато безглуздих шлюбів, розлучень, романів. Власне, я і продовжую в тому ж дусі. Але я не ставлю собі завдання ще раз сходити в ЗАГС. І при цьому вважаю своє життя більш ніж вдалим. Тут питання вибору. Я вибирала роботу. Всі мої чоловіки і нечоловіки можуть підтвердити, що, якщо на чаші терезів буде чоловік або робота, я виберу роботу", - заявила співачка.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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