"Не була справді щасливою": Світоліна приголомшила заявою про шлюб із Монфісом

Еліна Світоліна відверто зізналася, чому не була щаслива у шлюбі з Гаелем Монфісом.

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Еліна Світоліна розлучається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Еліна Світоліна

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Еліна Світоліна розкрила причину розлучення з Монфісом

Що тенісистка відповіла на спекуляції щодо їхнього розставання

Українська тенісистка Еліна Світоліна приголомшила шанувальників відвертою заявою про проблеми в особистому житті. Спортсменка зізналася в Instagram, що не була щаслива в шлюбі з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Світоліна вирішила покласти край спекуляціям міжнародної аудиторії. За словами спортсменки, за її складним вибором стоїть цілий комплекс причин, а життя в умовах постійного стресу через війну в Україні кардинально змінило її погляди на майбутнє та особисте щастя.

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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

"Я просто хочу трохи уточнити свій попередній допис, бо зрозуміла, що не всі, особливо моя міжнародна аудиторія, повністю зрозуміли, що я намагалася сказати. У цьому дописі я поділилася лише однією з причин, які вплинули на моє рішення і змусили мене замислитися над своїм життям та своїм майбутнім. Але правда в тому, що є ще багато іншого, і це ніколи не стосувалося лише однієї речі. Коли ви живете в умовах війни понад 4,5 роки, переживаючи так багато різних ситуацій, емоцій і важких моментів, ви, природно, починаєте дивитися на життя по-іншому", - написала Еліна.

Світоліна додала, що переоцінка цінностей привела її до усвідомлення того, що вона нещаслива у цих стосунках. Незважаючи на розрив, спортсменка підкреслила, що зберігає до Монфіса глибоку повагу та вдячність, а також попросила аудиторію з розумінням поставитися до особистих кордонів пари.

Еліна Світоліна з донькою / instagram.com/elisvitolina

"Ви починаєте розуміти, чого насправді хочете від життя. У якийсь момент я просто зрозуміла, що не хочу далі жити таким життям, де я не була справді щасливою. І повірте мені, прийняти це рішення було нелегко", - зізналася зірка.

Еліна Світоліна - розлучення

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс офіційно оголосили про розірвання шлюбу в жовтні 2026 року після п’яти років подружнього життя. Зіркова пара почала зустрічатися наприкінці 2018 року, а в липні 2021 року відсвяткувала пишне весілля в Женеві. Уже в жовтні 2022 року у них народилася донька Скай. Незважаючи на розлучення, екс-подружжя наголосило, що між ними немає ворожнечі і вони залишаються люблячими батьками для доньки.

Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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