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Тенісистка Світоліна ухвалила важке рішення: про що вона повідомила

Олена Кюпелі
19 жовтня 2026, 10:57
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Еліна Світоліна повідомила, що прийняла рішення про розлучення зі своїм чоловіком.
Еліна Світоліна, Гаель Монфіс
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс були у шлюбі тривалий час / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Коротко:

  • Про що повідомила Еліна Світоліна
  • Про яке важливе рішення вона розповіла

Популярна українська спортсменка, тенісистка Еліна Світоліна прийняла важке рішення щодо свого чоловіка, тенісиста Гаеля Монфіса.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що пара вирішила розійтися.

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"Це найскладніше, чим мені коли-небудь доводилося ділитися. Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але я рідко говорила про те, що війна зробила зі мною зсередини. Минулого року я розповідала вам, що мені потрібно зробити паузу у спортивній кар’єрі, бо мій емоційний стан був нестабільним. Сьогодні я хочу бути відвертішою. Ви не бачили моїх безсонних ночей, сумнівів і того, як я поступово втрачала саму себе", - каже спортсменка.

За її словами, її чоловік Гаель бачив усе це. "Він ні на хвилину не відпускав мою руку. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі свої сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині, і навіть найсильніше кохання іншої людини не допоможе їх виграти", - додає Світоліна.

Еліна Світоліна, Гаель Монфіс
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс виховують доньку / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Як розповідає спортсменка, з часом вона зрозуміла, що їй потрібно знайти шлях назад до себе - і зробити це, перебуваючи у шлюбі, неможливо. "Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він поставився до моїх потреб із такою силою та благородством, які я ніколи не забуду", - каже тенісистка.

Тенісистка Світоліна ухвалила важке рішення: про що вона повідомила
Світоліна повідомила про розлучення/ Скриншот

За її словами, Гаель був поруч і в моменти найбільшої радості, і в найтемніші часи, а вона кохала його всім серцем. "Разом ми побудували прекрасне життя, і доля подарувала нам найцінніше - нашу доньку Скай. Скай завжди буде для нас на першому місці. Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я - ні. Ми назавжди залишимося її батьками й будемо йти поруч із нею на кожному етапі її життя", - ділиться з підписниками Еліна.

Еліна Світоліна поділилася особистим
Еліна Світоліна поділилася особистим / Фото Instagram/elisvitolina

Вона також каже, що в тому, що сталося, немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, та історія, яка тепер змінює свій формат.

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Про особу: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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