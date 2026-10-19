Тенісистка Світоліна ухвалила важке рішення: про що вона повідомила

Еліна Світоліна повідомила, що прийняла рішення про розлучення зі своїм чоловіком.

https://glavred.net/starnews/tennisistka-svitolina-prinyala-tyazheloe-reshenie-o-chem-ona-soobshchila-10805312.html Посилання скопійоване

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс були у шлюбі тривалий час / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Коротко:

Про що повідомила Еліна Світоліна

Про яке важливе рішення вона розповіла

Популярна українська спортсменка, тенісистка Еліна Світоліна прийняла важке рішення щодо свого чоловіка, тенісиста Гаеля Монфіса.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що пара вирішила розійтися.

відео дня

"Це найскладніше, чим мені коли-небудь доводилося ділитися. Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але я рідко говорила про те, що війна зробила зі мною зсередини. Минулого року я розповідала вам, що мені потрібно зробити паузу у спортивній кар’єрі, бо мій емоційний стан був нестабільним. Сьогодні я хочу бути відвертішою. Ви не бачили моїх безсонних ночей, сумнівів і того, як я поступово втрачала саму себе", - каже спортсменка.

За її словами, її чоловік Гаель бачив усе це. "Він ні на хвилину не відпускав мою руку. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі свої сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині, і навіть найсильніше кохання іншої людини не допоможе їх виграти", - додає Світоліна.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс виховують доньку / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Як розповідає спортсменка, з часом вона зрозуміла, що їй потрібно знайти шлях назад до себе - і зробити це, перебуваючи у шлюбі, неможливо. "Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що мені доводилося говорити людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він поставився до моїх потреб із такою силою та благородством, які я ніколи не забуду", - каже тенісистка.

Світоліна повідомила про розлучення/ Скриншот

За її словами, Гаель був поруч і в моменти найбільшої радості, і в найтемніші часи, а вона кохала його всім серцем. "Разом ми побудували прекрасне життя, і доля подарувала нам найцінніше - нашу доньку Скай. Скай завжди буде для нас на першому місці. Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я - ні. Ми назавжди залишимося її батьками й будемо йти поруч із нею на кожному етапі її життя", - ділиться з підписниками Еліна.

Еліна Світоліна поділилася особистим / Фото Instagram/elisvitolina

Вона також каже, що в тому, що сталося, немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, та історія, яка тепер змінює свій формат.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, щовиступ російського співака Валерія Меладзе в Стамбулі затьмарив інцидент із двома нетверезими прихильницями. Жінки залізли на сцену під час концерту й не поспішали йти, через що співакові довелося перервати виступ і звернутися по допомогу до охорони.

Раніше брат популярного танцюриста та першого українського "Холостяка" Макса Чмерковського Вел Чмерковський був відсторонений від шоу "Танці з зірками" після скандального висловлювання.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред