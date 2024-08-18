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Молодша донька Віри Брежнєвої в сукні-міні показалася в обіймах бойфренда

Еліна Чигис
18 серпня 2024, 20:00
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Сара Кіперман уже не вперше публічно показує свого коханого.
Сара Кіперман, Віра Брежнєва
Сара Кіперман показала свого бойфренда / колаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix/, instagram.com/ververa/

Молодша дочка української співачки Віри Брежнєвої, яка багато років жила в РФ, але у 2022 році підтримала Україну, Сара Кіперман опублікувала знімок зі своїм бойфрендом.

На своїй сторінці в соцмережах 14-річна Сара показала свого хлопця Ендрю Андерсона на честь його дня народження.

відео дня

Кіперман привітала обранця, але не була багатослівною. Сара показалася в чорній мереживній сукні в обіймах Ендрю. Зазначимо, ймовірно, пара разом уже понад три роки.

Сара Кіперман зі своїм хлопцем
Сара Кіперман зі своїм бойфрендом / фото: скрін instagram.com/sswlvix/

Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, акторка та бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

Віра Брежнєва - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно донька Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

А також раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

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