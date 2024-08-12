Міс "Україна-Всесвіт"-2022 вагітна первістком

Міс "Україна-Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко навесні 2024 року відсвяткувала першу річницю весілля зі своїм чоловіком, підприємцем і заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександром Борняковим. Сьогодні пара оголосила, що чекає на первістка.
Українська модель у своєму блозі в Instagram опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в стильній сукні. Апанасенко зняли впівоберта - так, щоб тканина вбрання підкреслила живіт, який сильно округлився.
"Мама маленького левенятка", - підписала знімок Вікторія. У такий спосіб вона натякнула, що її малюк з'явиться на світ з дня на день: під знаком зодіаку Лев народжуються люди в період з 23 липня по 22 серпня.
"Міс" Вікторія Апанасенко не стала уточнювати стать дитини. Це буде перший малюк у парі та первісток для української моделі.
Конкурс Міс Всесвіт
"Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".
За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше українська ведуча та громадська діячка Катя Осадча розповіла, що прийняла незвичну для медійної особистості аскезу, яка допомагає їй відмовитися від шкідливої звички.
Також олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх зізналася, коли вийде заміж. Коханий спортсменки зробив їй пропозицію ще восени минулого року.
Читайте також:
- Навіть говорити не захотіла: Софія Ротару відкинула відому українську співачку
- "Сидить, собака, вчить українську мову": відомий український ведучий викрив Дана Балана
- "Сьогодні не служить у ТРО": Alena Omargalieva розповіла, де зараз Тамерлан
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред