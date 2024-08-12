Міс "Україна-Всесвіт"-2022 вагітна первістком

Вікторія Апанасенко поділилася своїм щастям і показала перше вагітне фото.

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Вікторія Апанасенко вагітна - перше фото вагітної Вікторії Апанасенко / колаж: Главред, фото: instagram.com/crystal.viktoria

Міс "Україна-Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко навесні 2024 року відсвяткувала першу річницю весілля зі своїм чоловіком, підприємцем і заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександром Борняковим. Сьогодні пара оголосила, що чекає на первістка.

Українська модель у своєму блозі в Instagram опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в стильній сукні. Апанасенко зняли впівоберта - так, щоб тканина вбрання підкреслила живіт, який сильно округлився.

"Мама маленького левенятка", - підписала знімок Вікторія. У такий спосіб вона натякнула, що її малюк з'явиться на світ з дня на день: під знаком зодіаку Лев народжуються люди в період з 23 липня по 22 серпня.

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"Міс" Вікторія Апанасенко не стала уточнювати стать дитини. Це буде перший малюк у парі та первісток для української моделі.

Вікторія Апанасенко вагітна - перше фото вагітної Вікторії Апанасенко / instagram.com/crystal.viktoria

Конкурс Міс Всесвіт "Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля". За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

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