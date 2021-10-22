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Світ навиворіт Еквадор: відома дата прем'єри нового сезону тревел-шоу

22 жовтня 2021, 13:55

У команді Світу навиворіт несподіване поповнення.

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Світ навиворіт: Еквадор вийде на екрани вже наприкінці жовтня / instagram.com/komarovmir

Журналіст і телеведучий Дмитро Комаров назвав дату виходу еквадорського сезону Світу навиворіт. Глядачі зможуть побачити "перлину Анд" вже наприкінці жовтня 2021 року.

Дмитро Комаров у своєму блозі розповів, що новий сезон Світу навиворіт, присвячений Еквадору, вже готовий. Його показ розпочнеться на телеканалі 1+1 у суботу 30 жовтня о 18:30.

Крім того телеведучий поділився нововведеннями, які були використані під час зйомок нового сезону.

Наприклад, для створення еквадорського сезону був запрошений другий оператор - Олександр Шилов. За словами Комарова це зроблено для того, щоб підвищити якість зйомки: перший оператор, Олександр Дмитрієв, міг зосередитися на кадрі, не переживаючи, що щось упустить. Наприклад, коли один Саша знімає Комарова, інший зможе показати глядачам, що відбувається навколо. Це значно підвищило якість відзнятого матеріалу.

Перші кадри Світу навиворіт в Еквадорі доступні вже зараз, у відеоанонсі нового сезону:

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Очікується новинка і в репертуарі Вєрки Сердючки: Андрій Данилко поділився кадрами запису нового хіта у Стокгольмі.

Подивитися Світ навиворіт можна на платформі 1 + 1 відео.

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