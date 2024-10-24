Червоніє в її присутності: Меган Маркл ревнує принца Гаррі до популярної співачки

Західні видання зазначають, що принц Гаррі та Меган Маркл люблять мати у списку своїх друзів VİP персон. Варто навіть поглянути на список запрошених гостей на їхньому весіллі 2018 року, куди увійшли Опра Вінфрі, Девід і Вікторія Бекхем, а також Джордж і Амаль Клуні.
Але, як повідомляє видання HeatWorld, одне ім'я перебуває під суворою забороною в королівській родині. І це - Дженніфер Лопес.
Раніше Гаррі відкрито говорив про свою дитячу закоханість у суперзірку, і досі відомо, що в її товаристві він червоніє. Вочевидь, немає жодних натяків на те, що Меган коли-небудь очікувала б чогось непристойного чи романтичного між ними. Але з такою кількістю уваги і гучних історій, що оточують бурхливе любовне життя Джен, останнє, чого хоче Меган, - це мати її поблизу.
"Іронія в тому, що Джен може надати Меган величезну допомогу", - каже інсайдер, близький до герцогині, яка, схоже, заручилася підтримкою всіх знаменитостей завдяки своїм джемам.
Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія.
Тим часом експертка зазначає, що Лопес має контакти і зоряну силу, щоб дійсно допомогти просунути їй свій бренд. "Об'єднання з нею може принести Меган легітимність у Голлівуді, якої вона прагне", - додає він.
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Нещодавно Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.
А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.
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