Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою

Колишні співробітники Меган Маркл і принца Гаррі поділилися різними історіями про свій досвід роботи з королівськими особами.
Так, придворний, який працював із герцогом і герцогинею Сассекськими під час їхнього перебування у Великій Британії, розповів, що "погані моменти" пари були частішими, порівнюючи з іншими членами королівської сім'ї відтоді, як вони залишили королівську сім'ю в січні 2020 року.
"За ці роки було багато складних членів королівської сім'ї, і я справді думаю, що після неприємного почуття Мегзіта погані моменти Меган посилили, перекрутили й роздули до неймовірних розмірів", - заявив помічник.
"Проте, безумовно, були погані, дуже погані, навіть психопатичні моменти. Я був свідком того, як людей лаяли особисто і телефоном і змушували почуватися фекаліями (неценз. - авт.)", - додали вони.
"Але це був неймовірно важкий час, і я схильний дати їй кредит довіри. Вона сама говорила, що часом у неї були суїцидальні думки", - каже він.
Інше джерело розповіло виданню, що на флориста "кричали по телефону" протягом 30 хвилин після того, як він опублікував у мережі невелику деталь про букет, над яким вони працювали для "матері двох дітей", - хоча вони не назвали її імені.
"Вони заприсяглися ніколи більше не працювати з нею, незважаючи на престижність мати її як клієнта", - сказало джерело.
"Якщо ви працювали на неї, з вами часто поводилися як із торговцем, з яким можна поводитися як із фекаліями", - додає джерело.
Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія.
Третя людина, яка працювала з 43-річною Меган Маркл до її і Гаррі розкішного весілля в травні 2018 року, сказала: "Я завжди думав, що вона була класичним нарцисом, і те, що її співробітники розповіли журналу, яка вона приголомшлива, тільки підтверджує це в моїй свідомості. Вона прекрасна, коли все йде за її планом, але перетворюється на демона, коли все змінюється".
Незважаючи на негативний досвід, який деякі колишні співробітники мали з Гаррі та Маркл, інші колишні працівники пари стверджували, що ця пара - повна протилежність.
Колишня керівниця апарату Кетрін Сен-Лоран розповіла Us Weekly, що вона "залишалася близькою" з Гаррі та Маркл після звільнення з роботи.
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Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.
Також нещодавно в Мережу злили секретне фото молодої Меган Маркл, яке вона намагалася ретельно приховати від папараці - у кадрі герцогиня Сассекська веселиться на вечірці.
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