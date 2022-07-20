"Мрію носитися з колишньою прудкістю": Сумська показала Останнє повідомлення від Писанки

Писанка, Сумська / колаж УНІАН

Легендарна українська актриса Ольга Сумська оприлюднила останнє повідомлення в мобільному месенджері від своєї колеги і багаторічної подруги, передчасно померла Руслани Писанки. Відповідний пост з'явився на сторінці Сумської в Instagram.

"Перенісши. А що робити? Слава Богу, що лікарі виявилися багаторічними практиками і в звичайній лікарні все зробили. Тепер з двох сторін на щиколотці два величезних шрами", - йдеться в тексті. Як каже Сумська, Писанка писала їй про перенесену операцію і розповідала про те, що мріє повернутися на сцену.

Також актриса поділилася з нею мрією - мовляв, хоче скоріше повернутися до активної акторської кар'єри.

"Оля, мрію і в житті, і на сцені носитися з колишньою спритністю. Прагну до цього", – закінчила діалог Писанка.

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Нагадавши, Русланка Писанка померла напередодні, 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

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