Днями зробили операцію: з'явилися подробиці смерті Руслани Писанки

Писанка і Горянський у виставі" витівки янголів " / vesti.ua

Відома українська актриса і телеведуча 1+1 Руслана Писанка померла минулої ночі в Німеччині. Для всієї України це стало шокуючою новиною.

Як розповів колега Писанки Володимир Горянський, який грав разом з нею в кіно і театрі, Руслана Ігорівна нікому не розповідала про свої проблеми зі здоров'ям. До того ж на самому початку війни вона виїхала до Німеччини – відстань для друзів актриси ускладнило спілкування і розуміння ситуації.

"Хто що про її хворобу сьогодні говорить, але ознаки були і раніше, просто ми не розуміли або не хотіли розуміти. Останній раз на сцені вона втратила свідомість і вже попутно зламала ногу (це сталося 4 лютого в столичному Будинку офіцерів під час вистави "Поїзд "Одеса-мама"). Напевно, це був сигнал, що там все-таки щось не в порядку. І до цього у неї був випадок на сцені, коли вона втрачала свідомість. Напевно, це були симптоми", - розповів Горянський, передають Vesti.ua.

За його словами, на ведучу сильно подіяла смерть мами, яка померла місяць тому. Писанка себе в якійсь мірі сама загнала щільним робочим графіком.

"Я Русе багато разів говорив - ти в такому жорсткому режимі працюєш, Відпочивай більше, знаходь час. Але вона такий трудоголік, що для неї відпочинок був ненормальним станом, – розповідає актор. - Хоча потрібно було зупинитися. Вона дуже багато всього на себе грузила. А ще останнім часом Руся повернулася на ТБ – стала ведучою програми "Твій день" на каналі 1+1, а телебачення, як відомо, вичавлює зі своїх співробітників всі соки. Плюс гастролі, плюс у неї мама сильно хворіла. Мама ж у Руслани померла місяць тому, і на неї ця смерть сильно подіяла. Тому все накопичилося і вилилося в сумний фінал", - говорить актор.

Писанці зробили операцію

Володимир Горянський розповідає, що думав з Русланою Писанкою проїхати по Україні з гастролями, але вона сказала, що повернеться в Україну тільки після війни.

"Я зараз розумію, чому вона вибрала Німеччину – думала, що місцеві лікарі їй допоможуть. Там Русе днями зробили операцію, яка пройшла успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все, начебто, було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все..."

"Я не думав, що все настільки серйозно і Руся своєю поведінкою не давала приводу думати, що її смерть десь поруч. Вона була дуже життєлюбною – весь час бігла, бігла... здавалося, що вона не зупиниться ніколи. Вона була такою молодою, такою красивою, це і шокує", - каже Горянський.

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Померла Руслана Писанка

Вранці 19 липня стало відомо, що після важкої хвороби у віці 56 років за кордоном раптово померла Руслана Писанка - легендарна українська актриса і телеведуча. Про це повідомили її колеги по проекту "Сніданок з 1+1".