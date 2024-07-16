Мати Шеннен Доерті порушила мовчання після смерті доньки

Мама Шеннен Доерті поділилася своєю скорботою зі світом.

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Мама Шеннен Доерті сумує за дочкою/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Мати покійної Шеннен Доерті сумує за втратою своєї "прекрасної дочки", яка померла в суботу у віці 53 років після важкої хвороби.

"Вона моя красива дівчинка і моє серце", - сказала Роза Доерті журналу People Monday, який цитує Page Six.

"Наша сім'я хоче подякувати всім, хто виявляв любов і підтримку до нашої Шеннен протягом усього її життя. Ми щиро вдячні", - додала жінка.

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Хто така Шеннен Доерті Шеннен Доерті - американська акторка, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівеллівелл у серіалі "Зачаровані". За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Зазначимо, що напередодні стало відомо про те,що померла акторка Шеннен Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми". Їй було 53 роки.

У Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми" (в оригіналі "Зачаровані") рак грудей був вперше діагностований у 2015 році.

Багато років актриса хоробро боролася з хворобою і не робила з неї таємниці для фанатів. В останні роки Доерті судилася з колишнім чоловіком - фотографом Куртом Ісварієнком. Актриса звинувачувала його в подружніх зрадах і вимагала грошових виплат.

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