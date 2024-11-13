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Мама В'ячеслава Узєлкова не пустила Марину Боржемську попрощатися із сином

Анна Підгорна
13 листопада 2024, 20:53
1974
Зінаїда Узєлкова, з якою боксер не спілкувався 20 років, розповіла про бесіду з колишньою невісткою.
В'ячеслав Узєлков з мамою, Марина Боржемська
Похорон В'ячеслава Узєлкова - мама боксера розповіла про конфлікт з ексневісткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

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Мама покійного українського боксера В'ячеслава Узєлкова, якого не стало 9 листопада 2024 року після тривалих проблем із серцем, розповіла про один із найстрашніших днів у її житті - день похорону сина.

В інтерв'ю для ФокусаЗінаїда Узєлкова зізналася, що не пустила Марину Боржемську, ексдружину сина, на прощання з ним. Старі образи, які є у жінки до невістки, захлеснули її.

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"Я вам скажу чесно, як я з ними спілкувалася, я їх зустріла і сказала розвертайтесь і миттю назад. Не хочу, не треба, щоб вона йшла. Вона тільки негатив до нього несла. А вона почала до мене казати: "Ви не маєте права, це діти, діти повинні прийти". Діти повинні були прийти раніше. Вона не пускала, не давала спілкуватися", - каже мама боксера.

В інтерв'ю Зінаїда Узєлкова зазначила, що Боржемська та діти справді відвідали В'ячеслава в лікарні, коли той був уже в геть поганому стані. У свій єдиний візит Марина, нібито без краплі скорботи на обличчі, вирішила обговорити з колишнім чоловіком долю його спадщини після смерті. "Вона як прийшла до нього в лікарню, у неї не було на обличчі не грама скорботи. Люди мені потім розповідали, що вона сиділа і обговорювала квартиру Славину, як оформити її на дітей", - поділилася мама боксера.

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як син та ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узєлкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому данину поваги.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

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Хто такий В'ячеслав Узєлков?

В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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