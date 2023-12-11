"Мамо, ви завжди зі мною": Тоня Матвієнко поділилася містичною історією про матір

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася неймовірною історією про зв'язок з матір'ю Ніною Матвієнко – народною артисткою України, яка нещодавно пішла з життя.

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Тоня Матвієнко поділилася зворушливою та містичною історією про матір Ніну Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Відома українська співачка Тоня Матвієнко поділилася неймовірною і майже містичною історією про зв'язок з матір'ю Ніною Матвієнко - народною артисткою України, яка пішла з життя в жовтні 2023 року. Про це Матвієнко-молодша розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Дівчина каже, що нещодавно їздила в Фастів і позазано знайшла концертне плаття в етностилі ‒ точнісінько таке, як носила колись Ніна Митрофанівна.

Тоня виклала в Stories відео, як тримає в руках чорну вишиту сукню в квітковий візерунок. Поруч артистка прикріпила фото Ніни Матвієнко, яка одягнена в такий же наряд.

відео дня

"Це не вкладається в голові. Сьогодні в м. Фастів придбала сукню - таку саму, як у мами. Мамо, ти завжди зі мною!"- додала вона.

Нагадаємо, раніше Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Вона не дожила 2 дні до свого 76-річчя.

Раньше друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки - подруги і колеги згадали, якими були останні місяці життя Ніни Митрофанівни.

11 жовтня тисячі людей прийшли до Національної філармонії України, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню дорогу. На церемонії прощання гості згадували талановиту співачку і висловлювали її родині свої співчуття.

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