Померла Ніна Матвієнко - де і коли відбудеться прощання з легендою

Сьогодні зупинилося серце "душі української пісні", Народної артистки Ніни Митрофанівни Матвієнко. Співачка не дожила 2 дні до свого 76-річчя.
Трагічну новину повідомила її донька, співачка Тоня Матвієнко. Сім'я вже почала займатися організацією похорону, проте причину смерті поки вирішила не розкривати.
Тоня Матвієнко на своїй сторінці в Instagram виклала відео, в якому розповіла, де і коли шанувальники зможуть попрощатися з Ніною Митрофанівною. "Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії", - зазначила донька артистки.
Так, прощання з Ніною Митрофанівною Матвієнко проходитиме в середу, 11 жовтня, з 11 до 13 години в Національній філармонії України, яка знаходиться за адресою Володимирський узвіз, 2.
Спочивати, за словами Тоні, Ніна Митрофанівна буде на Звіринецькому кладовищі.
Раніше померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна. Їй було 76 років. Жінка, яка виховала українську музичну легенду, пережила сина на 8 років.
Також стало відомо, що у віці 61 року помер відомий український модельєр Петро Сорокін. Він був засновником і власником однойменного бренду, який спеціалізувався на створенні жіночого одягу.
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