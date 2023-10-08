Померла Ніна Матвієнко - де і коли відбудеться прощання з легендою

Тоня Матвієнко розкрила місце, де шанувальники таланту Ніни Митрофанівни зможуть з нею попрощатися.

https://glavred.net/stars/umerla-nina-matvienko-gde-i-kogda-sostoitsya-proshchanie-s-legendoy-10506592.html Посилання скопійоване

Тоня Матвієнко розповіла, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/tonya_matvienko

Сьогодні зупинилося серце "душі української пісні", Народної артистки Ніни Митрофанівни Матвієнко. Співачка не дожила 2 дні до свого 76-річчя.

Трагічну новину повідомила її донька, співачка Тоня Матвієнко. Сім'я вже почала займатися організацією похорону, проте причину смерті поки вирішила не розкривати.

Тоня Матвієнко на своїй сторінці в Instagram виклала відео, в якому розповіла, де і коли шанувальники зможуть попрощатися з Ніною Митрофанівною. "Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії", - зазначила донька артистки.

відео дня

Так, прощання з Ніною Митрофанівною Матвієнко проходитиме в середу, 11 жовтня, з 11 до 13 години в Національній філармонії України, яка знаходиться за адресою Володимирський узвіз, 2.

Спочивати, за словами Тоні, Ніна Митрофанівна буде на Звіринецькому кладовищі.

Тоня Матвієнко розповіла, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко / instagram.com/tonya_matvienko

Раніше померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна. Їй було 76 років. Жінка, яка виховала українську музичну легенду, пережила сина на 8 років.

Також стало відомо, що у віці 61 року помер відомий український модельєр Петро Сорокін. Він був засновником і власником однойменного бренду, який спеціалізувався на створенні жіночого одягу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.