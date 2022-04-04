"Тут дітей ґвалтують, а ти про концерти в Урюпінську пишеш": Гордон обматюкав Королеву в ефірі

Гордон і Королева / соцмережі

Журналіст Дмитро Гордон піддав жорсткій критиці українку Наташу Корольову за те, що вона рекламує концерт в російському Урюпінську, замовчуючи геноцид свого народу.

Гордон в ефірі телемарафону Україна разом назвав виконавицю "у*біщем, чию голову вже нічим не можна вилікувати".

Він додав, що стежить за соціальними мережами тих знаменитостей, які ігнорують війну в Україні, продовжуючи демонструвати своє звичне життя. І пройшовся по Королевій.

"Ти дівчинка, яка жила на Борщагівці поруч зі мною, у нас був один класний керівник в середній школі. Вчителька української мови та літератури. Ти співаєш українські пісні, Ти любиш Україну, як ти кажеш", - висловив журналіст своє нерозуміння позиції співачки.

За словами Гордона, він нібито примирився з мовчанням артистки, але її недавній анонс концерту в місті Урюпинск не вкладається у нього в голові.

"Це анекдот. Тобто тут дітей вбивають, ґвалтують дітей у Бучі. А ти, бл*ть, пишеш, що у тебе концерт в Урюпінську. У*біще, просто у*біще! І таких багато там. Теж з хворою головою. Ти ж Українка, як ти можеш?", - емоційно висловився Гордон.

Раніше журналіст Дмитро Гордон вирішив показати, звідки ж з'явилася ідея використання саме цих символів.

Гордон також показав, як Російські "дикуни" реагують на блокування соцмереж.

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