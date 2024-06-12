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Мадонна нагадала про страждання дітей України та потужно підтримала Саміт миру

Анна Підгорна
12 червня 2024, 02:30
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Популярна співачка наочно продемонструвала жахи війни, з якими українцям доводиться стикатися щодня.
Мадонна
Мадонна про Саміт миру - Мадонна закликала підтримувати Саміт миру та українських дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська поп-співачка Мадонна відома не тільки своїми епатажними витівками та бурхливим особистим життям. Вона має активну життєву позицію, яку не боїться транслювати на свою багатомільйонну аудиторію.

Так у своєму блозі в Instagram вона опублікувала гостросоціальний ролик, присвячений дітям в усьому світі, які страждають через війну. Велику увагу вона приділила маленьким жителям України, яким занадто рано довелося подорослішати через віроломне вторгнення країни-окупанта на нашу землю.

Відео Мадонна опублікувала, щоб привернути увагу громадськості до міжнародного Саміту миру, який відбудеться 15 червня у Швейцарії. "Скрізь, де є збройний конфлікт, страждають діти... Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві... Список можна продовжувати і продовжувати. Ми можемо не погоджуватися багато в чому, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наші діти мають бути захищені! 15 червня світові лідери зберуться у Швейцарії на Глобальний саміт миру, присвячений припиненню війни в Україні та поверненню більш ніж 19 000 українських дітей, яких відірвали від їхніх родин і депортували до росії. Я виступаю за мир для всіх дітей. У всьому світі. І я ніколи не зупинюся! Я сподіваюся, що ви доєднаєтеся до мене", - написала зірка.

відео дня

Примітно, що відео, яке розмістила Мадонна як заклик звернути увагу на майбутній Саміт миру, було створено режисером Сашею Касюгою - уродженцем Дніпра, який уже кілька років працює зі співачкою над створенням відеоконтенту для її шоу.

Дивіться відео Мадонни, яким вона підтримала Глобальний саміт миру в Швейцарії, і закликала захистити українських дітей від агресора:

Мадонна нагадала про страждання дітей України та потужно підтримала Саміт миру
Що потрібно знати про Саміт миру / Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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