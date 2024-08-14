Кохання по-римськи: Марк Цукерберг встановив своїй дружині статую у повний зріст

Американський медіамагнат та інтернет-підприємець Марк Цукерберг уже 12 років одружений зі своєю давньою подругою - педіатром та громадською діячкою Прісциллою Чан. Пара разом виховує трьох доньок.
Цукерберг і Чан знають один одного вже багато років, але незважаючи на це в їхніх стосунках все ж збереглася романтика. Так, нещодавно підприємець вирішив побалувати свою половинку незвичайним подарунком - у їхньому саду Цукерберг встановив статую Прісцилли.
Статуя роботи відомого американського скульптора Даніеля Аршама виконана з бірюзового каменю і хромованого металу. Вона зображує Чан у вбранні, що розвівається на вітрі, схожому на давньоримську тогу.
"Відроджую римську традицію встановлювати скульптури своєї дружини", - написав у своєму блозі в Instagram медіамагнат. Він також показав, який вигляд має статуя, та порівняв її з оригіналом - Прісциллою в домашньому халатику, яка мирно п'є гарячий напій поруч з увічненою в камені версією себе.
Хто такий Марк Цукерберг?
Марк Цукерберг - американський медіамагнат, інтернет-підприємець і філантроп. Відомий як співзасновник компанії Meta (раніше - Facebook, Inc.) і є її головою, головним виконавчим директором і контролюючим акціонером. 2007 року, у віці 23 років, він став наймолодшим у світі мільярдером. У жовтні 2021 року займав 5-е місце в списку найбагатших людей світу зі статками 122 млрд доларів США, повідомляє Вікіпедія.
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