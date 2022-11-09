Лопес вперше розповіла фанатам, чому зійшлася з Аффлеком після довгих років розлуки

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / https://ua.depositphotos.com

Легендарна латиноамериканська поп-співачка і актриса Дженніфер Лопес вирішила розповісти фанатам і широкій громадськості, чому знову почала відносини з голлівудським актором/режисером Беном Аффлеком ‒ 17 років після розриву відносин. Діва відверто висловилася з цього приводу в інтерв'ю глянцевому журналу Vogue.

Як каже Лопес, першим з ініціативою знову спілкуватися до неї звернувся Аффлек. Сталося це після того, як співачка оголосила про заручини з відомим бейсболістом Алексом Родрігесом.

Дженніфер розповіла, що тоді Аффлек написав їй на електронну пошту і привітав із заручинами. Вони продовжили спілкування і навіть іноді зустрічалися. Поступово обидва зрозуміли, що їхні почуття нікуди і не думали зникати. зрозуміли, що їхні почуття нікуди не поділися. Тому-то Лопес розірвала заручини з Родрігесом. І знову почали відносини.

Лопес додала, що Аффлек завжди був особливою людиною в її житті.

"Я ніколи не уникала того факту, що завжди відчувала, що між нами була справжня любов. Люди в моєму житті знають, що він був дуже особливою людиною в моєму житті. Коли ми відновили зв'язок, ці почуття для мене все ще були реальними", ‒ підсумувала вона.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

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