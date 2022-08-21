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Лопес і Аффлек голосно вдруге відсвяткували весілля: фото розкішного свята

21 серпня 2022, 12:46

Зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек з розмахом організувала другу весільну церемонію - через місяць після першої, яка пройшла потай в Лаг-Вегасі.

Аффлек, Лопез
Лопес і Аффлек голосно вдруге відсвяткували весілля / https://ua.depositphotos.com/

Оскароносний режисер і актор Бен Аффлек і легендарна співачка Дженніфер Лопес, які таємно одружилися в Лас-Вегасі місяць тому, з розмахом організували собі другу весільну церемонію. Про це пише Daily Mail, на свято закохані запросили рідних та близьких.

Зокрема, молодята покликали безліч гостей. У тому числі, діти Бена Аффлека від першого шлюбу – дочки Вайолет і Серафіна і син Семюел. Цікаво, що запрошення отримала і колишня дружина актора — Дженніфер Гарнер. Але та нібито не змогла приїхати. А Лопес також покликала своїх дітей від шлюбу з Марком Ентоні ‒ Близнюки Макс і Еммі.

Також серед почесних гостей на весіллі були актор Метта Деймона з дружиною Лусіаною Баррозу, режисер Кевіна Сміта і актор Джейсон Мьюз.

Весілля відбулося в особняку Бена Аффлека в місті Райсборо, штат Джорджія. Всю локацію урочисто прикрасили, а навколо молодят було безліч живих квітів.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньіс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

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Автор: Єгор Бунін
Дженніфер Лопес Бен Аффлек новини шоу бізнесу
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