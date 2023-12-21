Лопес і Аффлек розповіли про моторошні результати своїх старих невдалих романів

Актриса / співачка Дженніфер Лопес і її чоловік, оскароносний актор і режисер Бен Аффлек досі борються з серйозними психологічними проблеми, до яких привів їх першим розрив в 2004 році. Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю виданню Variety.
Нагадаємо, що тоді пара скасувала весілля і розійшлася. І тільки пару років тому знову возз'єдналася.
Однак зараз обидва мають ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), що виник у пари в минулому через пильну увагу преси до їхнього особистого життя. Але співачка зізналася, що на тлі колишніх їхніх стосунків обидва вони стали старшими і мудрішими.
"Ми стали мудрішими. Ми також знаємо, що насправді важливо в житті. І це не те, що думають інші люди. Головне - бути вірним собі", - каже Лопес.
Лопес зазначає, що зараз розуміє, що слід йти за своїм серцем, хоча іноді це може бути непросто.
"Як артисти і як просто люди ми повинні слідувати за своїм серцем. Саме тому я роблю те, що комусь може здатися не найкращою ідеєю. Однак я повинна це робити, тому що так відчуваю", ‒ сказав він.
Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.
У серпні минулого року пара офіційно одружилася.
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