Сварки в зірковому сімействі: Бен Аффлек втомився дещо робити для Дженніфер Лопес

В шлюбі зіркової пари Дженніфер Лопес і Бена Аффлека здається, назріває проблема, яка може призвести до одного з найбільших конфліктів для їхнього союзу. Про це розповіли люди з їхнього оточення, повідомляє портал ОК! Magazine.
Папараці вже давно помітили кілька речей - вічно втомлений вираз обличчя Аффлека, мова тіл зіркової пари, і те, що Аффлек, здається, завжди сідає за кермо, коли Лопес потрібно кудись поїхати.
Зокрема, в останні дні жителі Лос-Анджелеса часто бачать, як Аффлек висаджує Лопес біля одного зі спортзалів.
"Вона ненавидить водіння і, з точки зору Джей Ло, це обов'язок її чоловіка — безпечно доставляти її з місця на місце. Бен трохи втомився бути її шофером. Він міг би найняти собі водія - може, вона зрозуміє натяк! Він проводить за кермом удвічі більше часу, не дивно, що у нього трапляються аварії", — розповів інсайдер з оточення пари журналістам.
Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
В середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.
У серпні минулого року пара офіційно одружилася.
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