Лоліта не спить без снодійних "через віруси і світову економіку" - совість не турбує

На старості років Мілявська вирішила "заробити" собі нову залежність.

Лоліта розповіла, як заспокоює нерви і розслабляється / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Співачка-путинистка Лоліта Мілявська, яка підтримує війну в Україні, де народилася та виросла, визнала свою психічну неспроможність.

В інтерв'ю для росЗМІ вона розповіла, що перебуває в депресії і страждає через безсоння. Але мучать її аж ніяк не докори сумління.

Лоліта розповідає, що погано спить через гастролі країною-терористом, а коли є можливість поспати - не може заснути без пігулок. Схоже, до алкогольної залежності, яку співачці приписують вже довгі роки, скоро може додатися і залежність від медичних препаратів - сильнодіючі снодійні викликають сильне звикання.

Про це Мілявська намагається не думати, адже, судячи з її слів, вона не бачить в цьому великої проблеми. "Я без вихідних зараз. Вчора приїхала, а сьогодні поїду знову на поїзд далі. Вихідних практично немає. Але мене це радує: я люблю свою роботу. Настрій нормальний. У всіх зараз, під кінець року, втома, депресія через віруси, через світову економіку. Я п'ю снодійне. Як каже мій психіатр:"Прийміть пігулки і спати".

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна співачка заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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