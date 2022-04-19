Ліза і Гаррі вже навчаються в Ізраїлі: Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії

Пугачова і Галкін почали нове життя після втечі з Росії / instagram.com/maxgalkinru/

Двійнята Ліза і Гарі Галкіни почали навчання в Ізраїлю після переїзду з Росії. Зіркові батьки знайшли їм онлайн-репетиторів.

Алла Пугачова та Максим Галкін обрали для дітей онлайн-навчання з репетиторами, пише kp.ru, посилаючись на оточення пари.

Раніше діти Пугачової і Галкіна вчилися в приватній гімназії в Підмосков'ї. Вартість навчання близько мільйона гривень на рік.

Двійнята з юних років грають на музичних інструментах і знають англійську та французьку мови.

instagram.com/maxgalkinru/

Нагадаємо, за чутками, зоряне сімейство знаходиться в Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати, телезірки. Пугачова і Галкін орендують будинок, де влаштувалися з дітьми Гаррі і Лізою. Також зіркові батьки нібито планують отримати ізраїльське громадянство.

Відзначимо, що саме Максим Галкін був одним з перших російських зірок, який засудив військове вторгнення Росії в Україну. Через це гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

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