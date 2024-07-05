Лідер легендарного західного рок-гурту на концерті яскраво підтримав Україну

Лідер британського хеві-метал-гурту Judas Priest Роберт Гелфорд 3 липня під час концерту в Берліні вельми яскраво підтримав Україну.

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Роб Гелфорд з Judas Priest розгорнув на сцені прапор України / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Лідер британського легендарного рок-гурту (колективу-основоположника жанру хеві-метал) Judas Priest Роберт Гелфорд 3 липня нинішнього року під час концерту в Берліні яскраво підтримав Україну, розгорнувши прямо на сцені синьо-жовтий прапор. Відповідне фото було опубліковано на сторінці пабліка Metal Pilgrim у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Metal Gods in Berlin last night! Спасибі за всю вашу підтримку, Роб Халфорд і Judas Priest! ? спасибі за фото, Робб ;)



Цими вихідними стартує новий етап нашої кампанії зі збору коштів для мирних жителів України, включно з ДУЖЕ особливим сюрпризом від Judas Pri est ?️????#Українаpic.twitter.com/RiIQoTRFzA - Metal Pilgrim ?? (@MetalPilgrimOFC) 4 липня 2024 року

Що таке Judas Priest? Judas Priest - британський хеві-метал-гурт, який поряд з такими колективами, як Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin і Uriah Heep, визначив звучання хеві-металу 1970-х років, а також справив величезний вплив на подальший розвиток цього стилю в цілому. відео дня

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