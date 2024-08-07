Лідер гурту Schmalgauzen повідомив про загибель брата на фронті: "Великий воїн і брат"

Владислав Михальчук поділився трагічною новиною про свою непоправну втрату.

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Брат Влада Михальчука зі Schmalgauzen загинув на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com/schmalgauzen, instagram.com/vladisjazz

Український актор, музикант і один зі співзасновників українського гурту Schmalgauzen Влад Михальчук розповів, що його сім'ю спіткало горе. На фронті загинув брат артиста Олександр із позивним "Фенікс".

Він служив командиром танкового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У нього залишилася дружина - бойовий медик ЗСУ. Пара познайомилася на фронті.

Про гірку втрату Михальчук повідомив у своєму блозі в Instagram. Він опублікував своє останнє фото з Феніксом, і поділився глибокими переживаннями. Музикант підкреслив, що Олександр був для нього прикладом і опорою, чий вогонь Владислав має намір нести все своє життя.

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"Брате, мій Титане, мій Наставнику, мій Ти. Ти був, і залишишся найсильнішим найтитанічнішим воїном, і найкращим прикладом Великої людини, яка зробила Великі подвиги для країни. Для мене. Ти навчив мене. Я буду нести це з собою. Ми йшли поруч з тобою все життя, ти це знаєш, і я це знаю. Великий Воїне. Великий Брате. Смерть приходить неочікувано. Але я обіцяю тобі, що твій вогонь буде палати вічно. Я обіцяю тобі, що памʼять не згасне ніколи. Великий Феніксе, живи, підпалюй небеса своїм жарким світлом, нехай світять вони шлях нам, за яким ми будемо йти. Фенікси ніколи не помирають, ти тепер вічний. З попелу повстає новий вогонь. Колись ми з тобою зустрінемось, колись ми знову будемо сміятись. Колись знову буде тепло. Колись. Колись. Колись", - пише Влад Михальчук.

Брат Влада Михальчука зі Schmalgauzen загинув на фронті / instagram.com/vladisjazz

Що таке Schmalgauzen? Schmalgauzen - театрально-музичний гурт, заснований у липні 2020 року. Учасники колективу поєднують у своїй творчості музичне мистецтво з елементами театралізованої вистави. Шмальгаузен випустили 9 синглів і 4 мініальбоми.

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