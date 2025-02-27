Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Обличчя з лікарняного ліжка": якими були останні місяці Мішель Трахтенберг

Анна Підгорна
27 лютого 2025, 14:00
391
Подруга покійної Трахтенберг розповіла, що акторка передчувала свою смерть.
Мишель Трахтенберг
Померла Мішель Трахтенберг - подруга акторки розповіла про її смерть / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/michelletrachtenberg

Короткий зміст:

  • Мішель Трахтенберг померла у віці 39 років
  • Подруга актриси розповіла, що та знала про ймовірність швидкого кінця

26 лютого раптово померла американська акторка, зірка "Євротуру", "Пліткарки" і "Баффі - переможниці вампірів" Мішель Трахтенберг. Їй було всього 39 років. Артистку виявили непритомною в її власному будинку, проте медикам, які прибули за викликом, залишилося лише констатувати смерть Мішель.

Причина смерті Трахтенберг не розголошується. Останні кілька років вона страждала від неназваної хвороби, через яку сильно схудла і стала практично невпізнанною, і у зв'язку з якою незадовго до смерті акторка перенесла трансплантацію печінки.

відео дня

Подробиці свого здоров'я зірка перед смертю не розголошувала. Того ж принципу зараз дотримуються її близькі. Однак подруга Мішель, фотограф Аманда де Кадене, у своєму прощальному пості в Instagram розповіла, що Трахтенберг в останні місяці життя знала, що смерть ходить за нею по п'ятах.

"Мила Мішель. Які сумні новини сьогодні вранці. Мені здається дивним і жахливим писати це, але я хочу звернути увагу на твою смерть, тому що ти була мені дорога. Я завжди пам'ятатиму тебе як молоду життєрадісну жінку, яку я зустріла, коли зробила цю фотографію... і побачивши твоє обличчя з лікарняного ліжка, коли ми нещодавно спілкувалися FaceTime, незважаючи на те, що ти не була схожа на себе, твоя душевність і гумор були все ще живі. Я не буду ділитися подробицями наших розмов за останні 6 місяців, але ти знала, що смерть була дуже вірогідна, і мені шкода, що результат виявився не найкращим. Бажаю тобі мирного переходу, милий друже, і нехай твій дух нарешті упокоїться", - цитує Де Кадене видання Page Six. Фотограф опублікувала фото юної Мішель Трахтенберг у рожевій сукні без бретелей і з яскравим макіяжем.

Мишель Трахтенбрег
Померла Мішель Трахтенберг - подруга акторки розповіла про її смерть / instagram.com/amandadecadenet

Пізніше Аманда підкоригувала текст свого посту - викреслила з нього згадку про хворобу, лікарню і передчуття смерті Мішель. Тепер у її блозі залишився такий текст: "Мила Мішель. Які сумні новини сьогодні вранці. Мені здається дивним і жахливим писати це, але я хочу звернути увагу на твою смерть, тому що ти була мені дорога. Я вдячна за те, що ми спілкувалися, особливо в останні кілька місяців. Я завжди пам'ятатиму тебе як молоду життєрадісну жінку, яку я зустріла, коли зробила цю фотографію... Бажаю тобі мирного переходу, милий друже, і нехай твій дух нарешті упокоїться".

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що невиліковна хвороба 68-річного данського режисера Ларса фон Трієра прогресує. У 2022 році він призупинив кар'єру через свій діагноз.

Також легендарний 70-річний Джекі Чан із піцою потрапив на миле відео. Артиста зняли під час спілкування зі знімальною командою на обідній перерві.

Читайте також:

Хто така Мішель Трахтенберг?

Мішель Трахтенберг - американська акторка кіно та озвучування, телеведуча. Здобула популярність після виконання ролі Дон Саммерс у серіалі "Баффі - переможниця вампірів" і Дженні в молодіжній комедії "Євротур". Уперше з'явилася на телебаченні в 3 роки, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Не Зеленський: відомо, хто буде підписувати угоду про надра між Україною та США

Не Зеленський: відомо, хто буде підписувати угоду про надра між Україною та США

15:33Світ
"Війна триватиме": військовослужбовець ЗСУ зробив прогноз

"Війна триватиме": військовослужбовець ЗСУ зробив прогноз

15:03Війна
"Захоплення" РФ ключового селища на сході: у ДШВ зробили важливу заяву

"Захоплення" РФ ключового селища на сході: у ДШВ зробили важливу заяву

14:18Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 лютого (оновлюється)

Останні новини

15:33

Не Зеленський: відомо, хто буде підписувати угоду про надра між Україною та США

15:20

Загроза розпаду НАТО: експерт розкрив тривожний сценарійВідео

15:03

"Війна триватиме": військовослужбовець ЗСУ зробив прогноз

14:31

У Кремлі заговорили про співпрацю з США та долю окупованих територій в Україні

14:24

Які знаки підкорять світ навесні 2025: астрологи назвали ТОП-5 щасливчиків

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – ПалійУкраїна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій
14:18

"Захоплення" РФ ключового селища на сході: у ДШВ зробили важливу заяву

14:00

"Обличчя з лікарняного ліжка": якими були останні місяці Мішель Трахтенберг

13:52

Місячний посівний календар на березень 2025 року

13:51

Хто в Кремлі найбільше впливає на Путіна: Буданов назвав прізвища

Реклама
13:50

Сніданок з 1+1 провів унікальний в історії українського телебачення ефір

13:44

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну вривається циклон Reiner

13:16

Вас атакує низка невдач: що не можна робити 28 лютого, прикмети

13:14

Розробка копалин в Україні: у Франції зробили гучну заяву

13:03

Лише гостроокі генії знайдуть собаку: на загадку дається всього 7 секунд

12:49

У Трампа розкрили плани щодо Росії та Китаю і назвали головну мету

12:43

Крістіна Орбакайте зробила гучну публічну заяву - причина

12:33

Ридаю: Інна Мірошниченко розповіла про виклики під час виховання доньки Ангеліни

12:11

РФ потрібна перерва на фронті: Буданов назвав імовірні терміни завершення війни

12:06

Що насправді криється за гучними заявами Трампа і до чого тут МаскВідео

11:57

Китайський гороскоп на завтра 28 лютого: Кроликам - образа, Свиням - зміни

Реклама
11:57

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

11:52

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

11:11

Легендарного голівудського актора знайшли мертвим разом із дружиною в їхньому будинку

11:06

"Україна воює з братами": президент Колумбії зробив скандальну заяву, Київ відреагував

10:41

Зеленський поставив умову США щодо договору про копалини: ЗМІ дізналися деталі

10:26

Не завжди повертаються: ще одній категорії українців заборонять виїзд за кордон

10:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 лютого (оновлюється)

10:00

Путініст Олександр Буйнов збив людину на пішохідному переході - деталі

09:54

Карта Deep State онлайн за 27 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:51

Армія РФ пішла в наступ, щоб захопити 3 населені пункти на одному напрямку – Сирський

09:50

РФ запустила по Україні 166 дронів: скільки вдалося збити силам ППОФото

09:41

Армія України позбавила РФ однієї з ключових переваг на фронті - Forbes

09:25

Леся Нікітюк показала фігуру на тлі чуток про вагітність

09:21

Проєкт Угоди по ресурсам: плюси, мінуси, перспективиПогляд

09:20

Заплутує багатьох водіїв: що означає дорожній знак з авто над прірвою

09:08

На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів: що горілоФото

08:27

У Трампа зробили заяву про Україну і розкрили деталі перемовин із Росією

08:24

Друге відправлення військ: КНДР надіслала тисячі своїх військових до РФ

07:38

Окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині - DeepState

07:10

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Реклама
06:56

Кремль хоче захопити три великі українські міста - ISW

06:16

Право воювати: що насправді сказав Трамп?Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 27 лютого 2025 року: що не можна робити цього вечора

04:46

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

04:30

Більшість ігнорує: водіям сказали про "секретну" кнопку на ключах від авто

04:09

Чому огірки в магазині загортають у пластик - експерт попередила про хитрий трюк

03:33

Гороскоп на березень 2025 для Левів: подорожі, розширення горизонтів і популярністьВідео

03:01

Таємниця під підлогою: майстри виявили шокуючу знахідку від попередніх власників

02:30

Чи може Трамп "здати Україну": з'явився несподіваний прогнозВідео

02:15

Трамп вводить мито у 25% на товари: які країни під загрозою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти