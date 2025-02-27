"Обличчя з лікарняного ліжка": якими були останні місяці Мішель Трахтенберг

Подруга покійної Трахтенберг розповіла, що акторка передчувала свою смерть.

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Померла Мішель Трахтенберг - подруга акторки розповіла про її смерть / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/michelletrachtenberg

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Мішель Трахтенберг померла у віці 39 років

Подруга актриси розповіла, що та знала про ймовірність швидкого кінця

26 лютого раптово померла американська акторка, зірка "Євротуру", "Пліткарки" і "Баффі - переможниці вампірів" Мішель Трахтенберг. Їй було всього 39 років. Артистку виявили непритомною в її власному будинку, проте медикам, які прибули за викликом, залишилося лише констатувати смерть Мішель.

Причина смерті Трахтенберг не розголошується. Останні кілька років вона страждала від неназваної хвороби, через яку сильно схудла і стала практично невпізнанною, і у зв'язку з якою незадовго до смерті акторка перенесла трансплантацію печінки.

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Подробиці свого здоров'я зірка перед смертю не розголошувала. Того ж принципу зараз дотримуються її близькі. Однак подруга Мішель, фотограф Аманда де Кадене, у своєму прощальному пості в Instagram розповіла, що Трахтенберг в останні місяці життя знала, що смерть ходить за нею по п'ятах.

"Мила Мішель. Які сумні новини сьогодні вранці. Мені здається дивним і жахливим писати це, але я хочу звернути увагу на твою смерть, тому що ти була мені дорога. Я завжди пам'ятатиму тебе як молоду життєрадісну жінку, яку я зустріла, коли зробила цю фотографію... і побачивши твоє обличчя з лікарняного ліжка, коли ми нещодавно спілкувалися FaceTime, незважаючи на те, що ти не була схожа на себе, твоя душевність і гумор були все ще живі. Я не буду ділитися подробицями наших розмов за останні 6 місяців, але ти знала, що смерть була дуже вірогідна, і мені шкода, що результат виявився не найкращим. Бажаю тобі мирного переходу, милий друже, і нехай твій дух нарешті упокоїться", - цитує Де Кадене видання Page Six. Фотограф опублікувала фото юної Мішель Трахтенберг у рожевій сукні без бретелей і з яскравим макіяжем.

Померла Мішель Трахтенберг - подруга акторки розповіла про її смерть / instagram.com/amandadecadenet

Пізніше Аманда підкоригувала текст свого посту - викреслила з нього згадку про хворобу, лікарню і передчуття смерті Мішель. Тепер у її блозі залишився такий текст: "Мила Мішель. Які сумні новини сьогодні вранці. Мені здається дивним і жахливим писати це, але я хочу звернути увагу на твою смерть, тому що ти була мені дорога. Я вдячна за те, що ми спілкувалися, особливо в останні кілька місяців. Я завжди пам'ятатиму тебе як молоду життєрадісну жінку, яку я зустріла, коли зробила цю фотографію... Бажаю тобі мирного переходу, милий друже, і нехай твій дух нарешті упокоїться".

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Хто така Мішель Трахтенберг? Мішель Трахтенберг - американська акторка кіно та озвучування, телеведуча. Здобула популярність після виконання ролі Дон Саммерс у серіалі "Баффі - переможниця вампірів" і Дженні в молодіжній комедії "Євротур". Уперше з'явилася на телебаченні в 3 роки, повідомляє Вікіпедія.

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