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Перший янгол Victoria's Secret із вітиліго виходить заміж - подробиці

Анна Підгорна
21 лютого 2025, 01:30
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Вінні Гарлоу зустрічається зі своїм обранцем близько п'яти років.
Вінні Харлоу з нареченим
Вінні Гарлоу виходить заміж за Кайла Кузму - подробиці заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/winnieharlow, ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Вінні Гарлоу отримала від Кайла Кузми пропозицію руки і серця в літаку на Теркс і Кайкос
  • На курорті закохані відсвяткували заручини з рідними

Канадська модель ямайського походження Вінні Гарлоу та американський баскетболіст НБА ("Вашингтон Візардс") Кайл Кузма оголосили про свої заручини. У соціальних мережах закохані опублікували романтичні знімки під гаслом: "Вона сказала: "Так!".

Як повідомляє видання Page Six, заручини Гарлоу і Кузми відбулися на День усіх закоханих. Цього дня пара на приватному літаку мала вирушити в романтичну подорож на острови Теркс і Кайкос.

відео дня

Коли Вінні зайшла в салон джета, вона побачила, що він прикрашений червоними трояндами. Там на неї вже чекав коханий. Кайл склав для моделі вірш, і наприкінці попросив Гарлоу стати його дружиною. Розчулена модель погодилася. Тоді наречений підніс їй шикарну обручку з діамантом у 8.5 карат - особливу, як і вона сама.

Вінні Харлоу з нареченим
Вінні Гарлоу виходить заміж за Кайла Кузму - подробиці заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/winnieharlow

По прибуттю на курорт на Вінні чекав ще один сюрприз - вечеря на честь заручин, на яку вже прибули рідні та близькі нареченого і нареченої, які були щасливі розділити з ними особливий день.

Вінні Харлоу з нареченим
Вінні Гарлоу виходить заміж за Кайла Кузму - подробиці заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/winnieharlow

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Хто така Вінні Гарлоу?

Вінні Гарлоу (справжнє ім'я - Шантель Вітні Браун-Янг) - канадська манекенниця і громадська спікерка з проблеми вітиліго. Вона здобула популярність 2014 року як учасниця 21-го сезону американського телешоу America's Next Top Model. У 2018 році Гарлоу стала першою моделлю з вітиліго, яка брала участь у показі Victoria's Secret Fashion Show. Вона також знялася у візуальному альбомі Бейонсе "Lemonade" (2016). У 2018 році вона увійшла до списку "100 жінок" за версією BBC. Гарлоу знімалася в рекламних кампаніях Fendi, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Desigual, Diesel, Swarovski, Steve Madden, Nike, Puma, MAC і Victoria's Secret, повідомляє Вікіпедія.

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