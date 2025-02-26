Без "чарівних" уколів: хвора на вовчак Селена Гомес різко втратила вагу

Порівняно з минулим роком Гомес зменшилася вдвічі.

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Селена Гомес назвала причину свого різкого схуднення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Селена Гомес шокувала публіку на Премії Гільдії кіноакторів США різким схудненням

Зірка пояснила, що з нею відбувається

У жовтні 2024 року американська співачка й акторка Селена Гомес стала об'єктом для жорстоких глузувань у Мережі через зовнішній вигляд - зірку почали буллити за надмірно округлі форми. Тоді артистка зазначила, що її фігура - результат системного червоного вовчака та синдрому надлишкового бактеріального росту в тонкому кишечнику (СНБР).

Однак уже в лютому 2025 року, після Премії Гільдії кіноакторів США, Гомес знову стала однією з найбільш обговорюваних селебрітіс для таблоїдів. І знову через її зовнішність. Цього разу шанувальників і хейтерів артистки здивувала різка втрата ваги Селени.

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Зірку, яка нещодавно заручилася і готується до весілля, почали підозрювати у використанні популярних у Голлівуді уколів проти зайвої ваги. Однак Гомес, яка продовжує наполягати на тому, що підтримує бодіпозитив і приймає себе в будь-якому вигляді, розкрила правду про те, чому ж змінилася її фігура. Як повідомляє Daily Mail, схуднення артистки спричинене препаратами проти вовчака, які вона приймає зараз, і загостренням СНБР.

Selena Gomez is aging like wine!!!

2024 SAG vs 2025 SAG pic.twitter.com/1N2YbYYYqLh - Selena Gomez Updates (@SGGchartupdate) February 23, 2025

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Також легендарний 70-річний Джекі Чан із піцою потрапив на миле відео. Артиста зняли під час спілкування зі знімальною командою на обідній перерві.

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Хто така Селена Гомес? Селена Гомес - американська співачка, авторка пісень, акторка, продюсерка і підприємиця. Гомес було включено до безлічі престижних рейтингів і списків, таких, як Time 100 - щорічний список найвпливовіших людей у світі у 2020 році та до Forbes 30 Under 30 - щорічний список найуспішніших 30 найуспішніших людей у світі у віці до 30 років у 2016 і 2020 роках, а також Гомес названа "Жінкою Року" 2017 року за версією журналу Billboard. Гомес є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів, продавши понад 210 мільйонів синглів у всьому світі. З особистим капіталом у понад 800 мільйонів доларів США Гомес є четвертим найбагатшим артистом у світі, повідомляє Вікіпедія.

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