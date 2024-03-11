"Обличчя приклеїли": Кейт Міддлтон запідозрили у брехні

У соцмережах принца і принцеси з'явилося перше фото Кейт Міддлтон після операції, але фанати запідозрили нечисте.

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Фанати Кейт Міддлтон розчаровані новим фото принцеси / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Учора, вперше після операції Кейт Міддлтон на черевній порожнині, опублікували фото принцеси. Знімок став справжньою сенсацією і предметом суперечок у мережі.

На фото в Іnstagram Кейт Міддлтон позує з дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї. Зазначимо, кілька місяців тому Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині і не з'являлася в громадськості, що стало дуже турбувати шанувальників.

Під знімком залишили слова подяки на адресу всіх небайдужих.

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"Спасибі за добрі побажання і постійну підтримку протягом останніх двох місяців", - написали в дописі принцеси Уельської.

Але дуже уважні підписники запідозрили, що знімок відфотошоплений. Одним здалися дивними очі Міддлтон, інші відзначили розмиті руки, одяг, що зникає.

"Цей кадр виглядає підробленим... Права рука Кетрін, якою вона обіймає Луї, повністю розмита. Також питання викликає рукав кардигана Шарлотти, який начебто переривається";

"Нічого не розумію. Мене турбує вираз обличчя Кейт. Вона виглядає дивною";

"Це дуже погано відфотошоплена або згенерована фотографія";

"Міжнародна преса стверджує, що це фото - фейк, і не публікує його... Згоден із цим, адже пальці Кейт виглядають дивно. На правій руці короткі нігті й розмиті. На лівій руці вони довші... Уся картинка виглядає фальшивою", - написали в коментарях.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон спіймали на прогулянці вперше за більш ніж два місяці. Принцесу Уельську сфотографували на пасажирському сидінні чорного позашляховика Audi, поки її мама Керол Міддлтон проїжджала повз Віндзорський замок.

А також принц Вільям відмовився від участі в поминальній службі за покійним королем Греції Костянтином в останню хвилину з невказаних "особистих причин".

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