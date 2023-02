Леся Нікітюк влаштувала заплив в басейні і вигуляла грайливий золотий купальник

Леся Нікітюк влаштувала собі і своїм племінницям невеликий відпочинок - в одному з вітчизняних СПА-готелів.

Леся Нікітюк влаштувала заплив у басейні з плем'яницями / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча і світська левиця Леся Нікітюк влаштувала собі і своїм племінницям невеликий відпочинок в одному зі СПА-готелів в Хмельницькій області. В Instagram вона опублікувала відповідні фото.

"Якщо ви запитаєте мене, що змінилося в мені за останній рік? Перше, що я скажу, це те, що я почала ще більше приділяти уваги сім'ї і нашим дітям. Нашим, тому що у нас брат відповідає за потомство, а я за кар'єру", − написала дівчина.

Як видно, племінниці Нікітюк вдосталь награлися і наплавалися в басейні. А сама світська левиця "вигуляла" грайливий золотий купальник.

"Боже, як раділи дівчатка, коли побачили басейн і дитячий клуб. І я на секунду задумалася, що вони вже майже рік нікуди не їздили. Наші діти живуть в стресі, ховаються в укриттях і замість ігор обговорюють новини. Класно, що в такий" складний час в Україні є місця, в яких можна перезавантажитися. Відвернути дітей позитивом", - підсумувала Нікітюк.

