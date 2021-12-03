Померла Ніна Ургант - радянська актриса, зірка фільмів Білоруський вокзал і Я родом з дитинства

Ніна Миколаївна Ургант (4 вересня 1929 - 3 грудня 2021) / скріншот з кінофільму Білоруський вокзал

У п'ятницю, 3 грудня 2021 року, пішла з життя актриса театру і кіно, та бабуся актора і телеведучого Івана Урганта Ніна Ургант.

Сумну звістку повідомляє МК з посиланням на Александринский театр, в якому актриса служила більше 30 років.

"Підтверджуємо. Сьогодні померла вдома. Вона не хворіла, просто їй було багато років", - сказали в театрі.

Похилий вік і хвороба Паркінсона призвели до того, що актриса з 2014 року практично не виходила з квартири.

На рахунку Ніни Ургант більше 50 кіноробіт. Актриса запам'ятається роллю Раї в кінофільмі Білоруський вокзал, там вона виконала пісню "Десятий наш десантний батальйон", Я родом з дитинства, Чарівна сила, Обережно, бабуся! та ін.

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