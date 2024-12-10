Король ненавидить: що не варто дарувати королю Чарльзу на Різдво

У Короля Чарльза особливе бачення подарунків на різдво.

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Чарльз III дуже вимогливий до подарунків / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Існує безліч правил, коли справа стосується Різдва в британській королівській родині, від того, коли відкривати подарунки, до того, хто отримує запрошення на церковну службу в Сандрінгемі та сімейну вечерю.

Мабуть, існують також правила про те, що не слід дарувати королю Чарльзу на різдво.

Як пише InStyle, колишній королівський дворецький Грант Гарролд розповів, що король Чарльз не любить отримувати надто розкішні або дорогі різдвяні подарунки. Замість цього правлячий монарх віддає перевагу чомусь більш сентиментальному або доступному, що відповідає його особистим інтересам.

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"Король ненавидить, коли йому дарують щось екстравагантне і дороге", - пояснив Гарролд. "Йому було б ніяково, якби ви витратили на нього цілий статок. Він би сказав: "Це прекрасно, але вам справді не варто було цього робити".

Тому на Різдво я дарував йому книжки з вікторіанського садівництва або продуктів на основі меду, тому що я знаю, як сильно він любить мед".

З огляду на статус королівської сім'ї, серед її прихильників поширена хибна думка, що їм можуть сподобатися різдвяні подарунки, які відповідають їхнім доходам.

"Усі припускають, що королівська сім'я ходить тільки в найшикарніші магазини. Але вони ходять у ті самі магазини, що й ми", - продовжив дворецький. "Я не кажу, що вони ніколи не ходять у Harrods - кажуть, що покійна королева робила там різдвяні покупки зі своєю кузиною (герцогинею Кентською) в 1950-х роках, але вона часто заглядала у свої місцеві магазинчики в селі Баллатер, недалеко від Балморала. Королівська сім'я любить вигідні покупки".

Король Чарльз / інфографіка: Главред

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