Гавкав на вулиці: дивна витівка Винника потрапила на відео

Співак вирішив відповісти хейтерам, але щось пішло не так.

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Олег Винник — скандал / колаж: Главред, скріншот із відео

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Олег Винник прогулявся з дружиною

Чому він гавкав на вулиці

Український скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, прославився новою дивною витівкою. На відео, яке артист виклав в Instagram, потрапила його "відповідь хейтерам".

Винник з дружиною Таюне вирішили прогулятися європейськими вуличками. Разом вони насолоджувалися краєвидами на набережній і відвідували визначні пам'ятки Праги. Виконавець заявив, що не буде проти спілкування з шанувальниками.

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Олег Винник і Таюне в Празі / скрін з відео

"Насолоджуємося один одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякую всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова або просто посміхнутися. Це дуже заряджає і надихає", — написав Олег.

Однак всю щасливу атмосферу (а для саундтреку до своєї прогулянки співак обрав пісню "Счастье") зруйнував фінал відеоролика. Виконавець вирішив відповісти всім критикам і для цього чомусь почав гавкати на вулиці.

"А наприкінці — відповідь хейтерам їхньою мовою", — написав Винник.

Олег Винник загавкав на вулиці / скрін з відео

Олег Винник — скандали

Співак спровокував хвилю жорсткої критики через втечу з України на початку повномасштабної війни та своє ставлення до мовного питання. Повернувшись на сцену в 2025 році з концертом у Празі, артист викликав скандал виконанням російськомовних хітів, хоча раніше запевняв, що його нудить від російської мови. Також Винник відкрито виступив проти заборони російської мови в Україні, заявивши, що "напала не мова, а Путін".

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Про особу: Олег Винник Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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