Кума Ані Лорак у закривавленому одязі попросила світових лідерів про важке озброєння для ЗСУ

У потужній промові гімнастка Подкопаєва закликала зберегти Україні життя.
Українська гімнастка Лілія Подкопаєва звернулася до всесвітньої спільноти з проханням про допомогу. Просила не за себе, а за рідну Україну, чиї діти щодня гинуть від рук російських окупантів.
На своїй сторінці в Instagram олімпійська чемпіонка розгорнула справжню кампанію для допомоги співвітчизникам - вона збирає кошти і гуманітарні вантажі для українців, розповідає корисну інформацію для українських біженців, і веде інформаційну війну з російською пропагандою.
Нещодавно вона звернулася до президента США Джо Байдена, віце-президента США Камали Харріс, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням закрити небо над Україною або надати важку зброю українським захисникам, щоб вони змогли закрити його самостійно.
"Сьогодні Україна перебуває під російськими атаками. Сьогодні українські діти ховаються в бомбосховищах зі своїми мамами і не знають, чи будуть вони жити завтра. Більше ста п'ятдесяти дітей вже вбито в цій несправедливій війні. Допоможіть Україні вижити. Допоможіть Україні відбудуватися",- закликала громадськість Подкопаєва.
Між тим, близька подруга і кума гімнастки, співачка українського походження Ані Лорак, продовжує мовчазно підтримувати криваву, злочинну політику Кремля.
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Раніше українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до РФ з моторошним пророцтвом.
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