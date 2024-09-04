Зрадниця України, недалека і посередня співачка Анна Сєдокова з'явилася в новому рекламному ролику, де здивувала шанувальників своїм новим обличчям.
Сєдокова, яка зараз, найімовірніше, перебуває у шлюборозлучному процесі зі своїм чоловіком, знялася в рекламному ролику однієї з клінік Туреччини, куди вона приходить на прийом за повного макіяжу і у вечірній сукні. Коментатори її сторінки в Instagram зазначили, що Сєдокова взагалі не схожа на себе.
Ба більше, користувачі написали, що її можна впізнати тільки за голосом.
Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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Раніше колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українськогопоходження, яка мовчить про війну і жорстокий напад Росії на Україну.
До цього Сєдокова вкотре перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і своя вага, а не звірства в Україні, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "Для тих хто переживав. М'ячі на місці".
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