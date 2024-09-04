Сєдокова намагається заробити всіма можливими способами.

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Анна Сєдокова не схожа сама на себе / колаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Зрадниця України, недалека і посередня співачка Анна Сєдокова з'явилася в новому рекламному ролику, де здивувала шанувальників своїм новим обличчям.

Сєдокова, яка зараз, найімовірніше, перебуває у шлюборозлучному процесі зі своїм чоловіком, знялася в рекламному ролику однієї з клінік Туреччини, куди вона приходить на прийом за повного макіяжу і у вечірній сукні. Коментатори її сторінки в Instagram зазначили, що Сєдокова взагалі не схожа на себе.

Ба більше, користувачі написали, що її можна впізнати тільки за голосом.

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Чи ти це, Сєдокова? / Скриншот Instagram/annasedokova

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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Раніше колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українськогопоходження, яка мовчить про війну і жорстокий напад Росії на Україну.

До цього Сєдокова вкотре перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і своя вага, а не звірства в Україні, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "Для тих хто переживав. М'ячі на місці".

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